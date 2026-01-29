Лебедев: Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, заявления о возможном выходе звучали и раньше, но для запуска процедуры нужно официальное уведомление от руководства страны.

«В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были… Конечно, должно поступить заявление от руководства Молдовы относительно выхода. А потом уже начнется процедура выхода», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

Генсек отметил, что даже при начале процедуры выхода процесс займет не менее года и включает множество шагов. На сегодняшний день Молдавия уже вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ, но их количество незначительно. В случае дальнейшего выхода будет проведен анализ: в каких соглашениях Кишинев продолжит участвовать, а из каких выйдет.

Лебедев подчеркнул, что пока нет никакой конкретики относительно реального выхода страны из СНГ. Молдавия, по его словам, намерена сохранить участие в ряде выгодных ей соглашений в рамках организации. Как именно будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие, пока неясно: «Поживем – увидим», – отметил он.

Кроме того, Лебедев прокомментировал недавнее заявление президента Молдавии Майи Санду, которая выразила желание присоединить страну к Румынии. По мнению генсека СНГ, такие слова вызвали негативный резонанс как внутри страны, так и на Западе, и поставили под сомнение вопросы сохранения молдавской независимости. Лебедев выразил недоумение тем, что президент Молдавии, имеющая паспорт другого государства, может заявлять о поддержке присоединения к этому государству.

Ранее власти Молдавии обозначили, что страна перестанет быть членом СНГ спустя 12 месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ. В Кремле отметили, что решение не стало неожиданностью, поскольку участие Молдавии в СНГ было заморожено длительное время.