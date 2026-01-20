Песков заявил о предсказуемости решения Молдавии выйти из СНГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва не удивлена заявлению Кишинева о начале выхода из СНГ, передает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что участие Молдавии в деятельности СНГ уже длительное время находилось в «замороженном состоянии». По его словам, страна де-факто не участвовала в работе Содружества, и формализация этого положения была лишь вопросом времени.

«Молдавия де-факто не принимала участие в работе и, конечно, было понятно, что рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента выразил сожаление по поводу курса Кишинева на отрицание любых отношений с Россией и интеграционных процессов. Песков отметил, что СНГ является интеграционной площадкой, доказавшей свою полезность для стран-участниц за многие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

Источник в Москве заявил, что решение о начале выхода Молдавии из СНГ принято людьми, не представляющими интересы большинства граждан страны.

Бывший президент республики Игорь Додон считал, что решение о выходе Молдавии из СНГ противоречит интересам молдавского народа.