Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода из СНГ
МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода страны из СНГ
Власти Молдавии обозначили, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.
Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств через год после принятия парламентом закона о денонсации базовых соглашений, на основании которых страна состоит в организации. В разъяснениях министерства иностранных дел Молдавии для местных СМИ уточняется, что этот процесс начнется после одобрения парламентом и утверждения президентом необходимых документов, отмечает РИА «Новости».
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство уже приступило к процедурам по выходу республики из СНГ. Речь идет о денонсации учредительного соглашения, приложения к нему, а также устава организации.
По его словам, после завершения всех технических этапов и утверждения президентом соответствующих решений Молдавия перестанет быть членом СНГ.
«После принятия парламентом закона о денонсации указанных документов министерство иностранных дел направит официальное уведомление о денонсации упомянутых соглашений и, соответственно, о выходе из Содружества Независимых Государств. Выход вступит в силу по истечении 12 месяцев со дня направления министерством иностранных дел ноты уведомления», – подчеркнули в МИД Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ. В Кремле отметили, что решение не стало неожиданностью, поскольку участие Молдавии в СНГ было заморожено длительное время.
А в Совете Федерации заявили, что происходящее вызывает опасения за молдаван, судьбу Приднестровья и стабильность в регионе. Эксперты считают, что разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям.