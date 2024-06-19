На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.0 комментариев
Раскрыта занимавшаяся присвоением квартир москвичей банда
Полицейские задержали более 40 членов ОПГ, занимавшейся незаконным присвоением квартир в Москве
Полицейские задержали более 40 членов ОПГ, занимавшейся незаконным присвоением квартир в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, отметив, что всего группировка присвоила более 60 квартир.
По ее словам, следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Задержания были проведены совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Москве и региональным УФСБ России, передает ТАСС.
В столичный Следственный комитет были доставлены более 40 человек для проведения следственных действий. В настоящее время они проверяются на причастность к совершенным преступлениям, подчеркнули в СК.
Как сообщалось ранее, члены преступного сообщества получили от 7,5 до 17 лет колонии за присвоение квартир умерших москвичей.