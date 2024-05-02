Члены ОПС получили от 7,5 до 17 лет колонии за присвоение квартир умерших москвичей

Tекст: Денис Тельманов

Суд установил, что ОПС было создано сотрудником столичного подразделения Росреестра Игорем Сафроновым, который привлек к противоправной деятельности еще 16 человек, включая бывшего оперативника уголовного розыска Николая Качинкина. сообщает ТАСС.

Отмечается, что приговором Бабушкинского районного суда Сафронову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Качинкин также получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 16 лет.

По данным следствия, Качинкин снабжал членов преступной группы информацией о квартирах умерших людей, которые должны были перейти в собственность города Москвы. Сафронов изготавливал фиктивные документы на это жилье, а остальные осужденные переоформляли квартиры на подставных лиц и перепродавали их.