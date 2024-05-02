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Члены ОПС получили от 7,5 до 17 лет колонии за присвоение квартир умерших москвичей
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор членам организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшимся присвоением квартир одиноких умерших москвичей.
Суд установил, что ОПС было создано сотрудником столичного подразделения Росреестра Игорем Сафроновым, который привлек к противоправной деятельности еще 16 человек, включая бывшего оперативника уголовного розыска Николая Качинкина. сообщает ТАСС.
Отмечается, что приговором Бабушкинского районного суда Сафронову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Качинкин также получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 16 лет.
По данным следствия, Качинкин снабжал членов преступной группы информацией о квартирах умерших людей, которые должны были перейти в собственность города Москвы. Сафронов изготавливал фиктивные документы на это жилье, а остальные осужденные переоформляли квартиры на подставных лиц и перепродавали их.