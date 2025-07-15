В Красноярске мужчину задержали за убийство и расчленение сожительницы

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемого задержали, в ходе допроса он дал признательные показания, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В начале июля в правоохранительные органы обратился заявитель, указавший на исчезновение 34-летней женщины. Полицейские установили, что к исчезновению причастен 42-летний сожитель пропавшей.

По данным следствия, между подозреваемым и жертвой произошел конфликт после возвращения мужчины из командировки, в результате чего он нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу.

Утром мужчина обнаружил женщину без признаков жизни. Испугавшись ответственности, он расчленил тело погибшей и спрятал части в разных районах города, воспользовавшись автобусами и такси.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Криминалисты обнаружили и осмотрели все места сокрытия останков погибшей.

Ранее в июле в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, фрагменты тела которой частично выбросили, а частично закопали.