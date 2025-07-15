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В Красноярске мужчину задержали за убийство и расчленение сожительницы
Жителя Красноярска заподозрили в убийстве и расчленении своей 34-летней сожительницы, ее останки нашли в разных районах города, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемого задержали, в ходе допроса он дал признательные показания, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале июля в правоохранительные органы обратился заявитель, указавший на исчезновение 34-летней женщины. Полицейские установили, что к исчезновению причастен 42-летний сожитель пропавшей.
По данным следствия, между подозреваемым и жертвой произошел конфликт после возвращения мужчины из командировки, в результате чего он нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу.
Утром мужчина обнаружил женщину без признаков жизни. Испугавшись ответственности, он расчленил тело погибшей и спрятал части в разных районах города, воспользовавшись автобусами и такси.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Криминалисты обнаружили и осмотрели все места сокрытия останков погибшей.
Ранее в июле в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, фрагменты тела которой частично выбросили, а частично закопали.