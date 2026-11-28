МВД: Мошенники стали красть деньги под видом проверки соцвыплат

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники звонят жертве под видом сотрудников социальной службы и сообщают о положенной выплате, для получения которой якобы требуется проверка документов. Если человек продолжает разговор, к обману подключается лжесиловик, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Аферисты убеждают жертву установить на мобильный телефон приложение для видеосвязи. С его помощью они оказывают психологическое давление и заставляют совершать финансовые операции.

В частности, мошенники вынуждают граждан снимать сбережения со счетов и передавать их третьим лицам в назначенном месте для обеспечения мнимой сохранности накоплений. В результате введенные в заблуждение люди лишаются всех денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на платформе «Мошеловка» сообщили о выманивании банковских реквизитов у пенсионеров под предлогом подтверждения надбавки.

Телефонные аферисты начали обзванивать граждан от лица Социального фонда под предлогом досрочной выплаты пенсий.

Сенатор Шейкин рассказал о попытках злоумышленников получить доступ к порталу «Госуслуги» через предложения записаться на прием для перерасчета пенсии.