Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана с социальными выплатами
МВД: Мошенники стали красть деньги под видом проверки соцвыплат
МВД России сообщило о появлении новой двухэтапной схемы обмана граждан под предлогом проверки данных для получения социальных выплат.
Злоумышленники звонят жертве под видом сотрудников социальной службы и сообщают о положенной выплате, для получения которой якобы требуется проверка документов. Если человек продолжает разговор, к обману подключается лжесиловик, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Аферисты убеждают жертву установить на мобильный телефон приложение для видеосвязи. С его помощью они оказывают психологическое давление и заставляют совершать финансовые операции.
В частности, мошенники вынуждают граждан снимать сбережения со счетов и передавать их третьим лицам в назначенном месте для обеспечения мнимой сохранности накоплений. В результате введенные в заблуждение люди лишаются всех денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на платформе «Мошеловка» сообщили о выманивании банковских реквизитов у пенсионеров под предлогом подтверждения надбавки.
Телефонные аферисты начали обзванивать граждан от лица Социального фонда под предлогом досрочной выплаты пенсий.
Сенатор Шейкин рассказал о попытках злоумышленников получить доступ к порталу «Госуслуги» через предложения записаться на прием для перерасчета пенсии.