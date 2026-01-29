Председатель СПЧ Фадеев выступил против отнесения образования к сфере услуг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фадеев заявил на круглом столе в Совете Федерации, что образование не должно рассматриваться как сфера услуг, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобная трактовка появилась еще в 1980-х и была закреплена в документах в 1990-х, что, по его мнению, стало причиной неправильного отношения школьников к учебному процессу и педагогам.

Фадеев подчеркнул, что формулировка «образование – сфера услуг» влияет на поведение учащихся, которые начинают считать деятельность учителя услугой. По его словам, это приводит к падению престижа учительской профессии и снижает авторитет педагога в глазах детей.

«Защитить учителя во что бы то ни стало, повысить его престиж. Вернуться к норме, когда учитель после родителей. На втором месте учитель должен быть по значению для молодых людей, для детей, для школьников», – заявил Фадеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента заявили о готовности России к переходу на 12-летнее школьное образование.

Минпросвещения призвало оценить возможные риски, связанные с введением 12-летки в школах.

Министерство также утвердило новые нормы учебной нагрузки для школьников.