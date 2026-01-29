Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
Председатель СПЧ Фадеев выступил против отнесения образования к сфере услуг
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Фадеев заявил на круглом столе в Совете Федерации, что образование не должно рассматриваться как сфера услуг, передает РИА «Новости».
Он отметил, что подобная трактовка появилась еще в 1980-х и была закреплена в документах в 1990-х, что, по его мнению, стало причиной неправильного отношения школьников к учебному процессу и педагогам.
Фадеев подчеркнул, что формулировка «образование – сфера услуг» влияет на поведение учащихся, которые начинают считать деятельность учителя услугой. По его словам, это приводит к падению престижа учительской профессии и снижает авторитет педагога в глазах детей.
«Защитить учителя во что бы то ни стало, повысить его престиж. Вернуться к норме, когда учитель после родителей. На втором месте учитель должен быть по значению для молодых людей, для детей, для школьников», – заявил Фадеев.
