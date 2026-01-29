Россияне получили 10 млн уведомлений от МФЦ через Max

Вице-президент VK Хуснояров заявил о запуске чат-ботов МФЦ в Max по всей России

Tекст: Вера Басилая

Почти 10 млн уведомлений от многофункциональных центров было отправлено пользователям национального мессенджера Max, передает ТАСС.

Вице-президент VK Фарит Хуснояров заявил, что более 3 млн из них информировали о готовности документов.

По его словам, все 89 российских регионов и федеральная территория «Сириус» интегрировали цифровые сервисы МФЦ в Max, где они работают в формате чат-ботов. С помощью этих сервисов можно узнать статус обращения, записаться или отменить запись в МФЦ, а также получить сведения об адресах, статистике приема и загруженности отделений.

Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что число пользователей Max достигло 89 млн человек, из которых около 60 млн ежедневно пользуются мессенджером.

Также Сергей Кириенко заявил, что Max вошел в пятерку самых быстрорастущих цифровых сервисов в мире.

Пользователи Max получили возможность записываться к врачу через мессенджер.

В правительстве выступили с предложением, чтобы российские водители могли показывать права и документы на автомобили через платформу Mах с помощью специального двухмерного штрихкода.

14 января в Мах зарегистрировались 85 млн пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!