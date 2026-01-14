В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.
В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.
С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.
Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».
Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.
Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.
Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».