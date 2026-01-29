Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Лавров подтвердил неизменность позиций России по украинскому урегулированию
Политические вопросы, которые касаются урегулирования ситуации на Украине, были четко сформулированы президентом России Владимиром Путиным и продолжают сохранять свою актуальность, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров отметил, что позиция Москвы по ключевым условиям урегулирования остается прежней, несмотря на заявления украинских и американских представителей на протяжении последних дней, передает РИА «Новости».
«Вопросы политические были обозначены президентом, они сохраняют свою силу. Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления», – сказал он.
По словам министра, российская сторона не обсуждает публично детали переговорного процесса, так как считает, что переговоры должны вестись в условиях полной конфиденциальности.
Ранее Лавров заявил об отсутствии данных о гарантиях безопасности для Украины.