Лавров подтвердил неизменность позиций России по украинскому урегулированию

Лавров: Обозначенная Путиным позиция России по украинскому урегулированию неизменна

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров отметил, что позиция Москвы по ключевым условиям урегулирования остается прежней, несмотря на заявления украинских и американских представителей на протяжении последних дней, передает РИА «Новости».

«Вопросы политические были обозначены президентом, они сохраняют свою силу. Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления», – сказал он.

По словам министра, российская сторона не обсуждает публично детали переговорного процесса, так как считает, что переговоры должны вестись в условиях полной конфиденциальности.

Ранее Лавров заявил об отсутствии данных о гарантиях безопасности для Украины.