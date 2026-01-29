Лавров заявил об отсутствии данных о гарантиях безопасности для Украины

Лавров: Россия не располагает информацией о гарантиях безопасности Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», – цитирует его ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москва будет ориентироваться только на конкретные и официально представленные предложения, а не на публичные игры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио раскрыл содержание обсуждаемых гарантий безопасности для Украины.

Он также заявил, что согласие России на гарантии безопасности Киеву не получено.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вероятности серьезных уступок Киева на переговорах в обмен на гарантии безопасности.