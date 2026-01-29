  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    29 января 2026, 09:00 Мнение

    Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин упомянул идею Дональда Трампа о создании Совета мира, отметив, что российский МИД должен ее подробно изучить и подчеркнув, что структура должна быть в первую очередь на решение ближневосточных проблем и помощи народу Палестины. Ну а членский взнос Москвы господин Трамп может взять из замороженных российских активов.

    Сдержанная позиция кремля, как представляется, связана в первую очередь с пониманием того, что Совет Мира, скорее всего, станет очередным имиджевым проектом Трампа, не решающим реальных проблем. При этом в силу очевидной взаимоувязанности геополитических сюжетов Россия на данный момент не отметает эту инициативу.

    На практике проект Трампа очень быстро столкнется с тем, что политические конфликты, тем более затяжные, вряд ли могут быть решены подобными методами. Ближневосточный кризис, который стал отправной точкой для идеи Совета мира, вообще вряд ли может быть урегулирован – во всяком случае, с учетом позиции, которую десятилетиями занимают США.

    Конфликт на Ближнем Востоке связан с экзистенциальными вопросами для обеих вовлеченных сторон и взаимоисключающими интерпретациями истории. События, сопутствовавшие основанию современного Израиля, рассматриваются арабами как политическая катастрофа и ключевая историческая несправедливость, в то время как для израильского общества – это славные вехи национального возрождения. Арабы и евреи находятся в состоянии затяжного конфликта уже более 75 лет, и это неизбежно накладывает отпечаток на оба общества. 

    Не скатываясь в банальные рассуждения про коллективные исторические травмы, нельзя не отметить, что общества, живущие в таких условиях, неизбежно начинают развивать очень специфичную философию, позволяющую им адаптироваться к конфликту. В долгосрочной перспективе эта философия, включающая в себя так называемые идентичности с нулевой суммой, становится вполне себе реальным политико-психологическим препятствием на пути к миру. 

    В практическом смысле это выражается в явлении, известном политологам и политическим психологам как «реактивная девальвация» – то есть автоматическое обесценивание мирных предложений если они исходят от оппонента. К примеру, эксперименты подтвердили, что жители Израиля склонны воспринимать в штыки проекты урегулирования, разработанные израильским правительством, если респондентам сообщают, что авторы инициативы – палестинские политики. 

    Иными словами, два общества живут в атмосфере застарелой ненависти друг к другу. Однако история показывает, что даже такие конфликты могут быть разрешены – если на то есть политическая воля. В какой-то момент наступает ситуация, когда даже до самых упорных начинает доходить, что они просто участвуют в бесконечной многопоколенческой спирали насилия и что победа, под которой они нередко понимают полное уничтожение противника, просто невозможна.

    Очевидно, что на данный момент политической воли прекратить конфликт нет – во всяком случае, у действующего руководства Израиля. Биньямин Нетаньяху рассматривает войну как топливо для своей легитимности и было бы странно, если бы он стремился к миру.

    Однако в более глобальном контексте эти стимулы и не могут возникнуть, если учитывать, что Израиль пользуется по факту безоговорочной поддержкой США. США неоднократно пользовались правом вето, чтобы заблокировать резолюции ООН, осуждающие Тель-Авив, и стабильно поставляют оружие. В подобной ситуации почти любой прагматичный политик выберет продолжение конфликта, понимая, что подобным образом он сможет мобилизовать своих сторонников.

    Часть оппонентов израильского правительства аналогичным образом не сильно заинтересованы в мире – образ еврейского государства как абсолютного зла используется ими для вербовки и индоктринации последователей. В этом плане нельзя не напомнить, что Россия решительно осудила атаку ХАМАС на Израиль в 2023 году.

    При этом, конечно же, по обе стороны баррикад немало людей, которые видят бессмысленность и бесперспективность продолжающегося кровопролития, в том числе и политики. Именно таким, к примеру, был Шимон Перес – фактически один из основателей современного Израиля и, скорее всего, ключевая фигура в создании израильского ядерного оружия – иными словами, человек, которого сложно обвинить в наивном пацифизме. Но на высших постах он стабильно выступал за дипломатическое урегулирование – просто, вероятно, осознавая, что альтернатива – бесконечная война. Однако из-за серии терактов он проиграл выборы 1996 года, уступив место тогда еще молодому Нетаньяху, занимавшему жесткую позицию по отношению к Палестине и арабам в целом.

    Тот факт, что радикалам при прочих равных куда проще победить на выборах даже в высокообразованных обществах – это политологический трюизм. Но нюанс здесь именно в «прочих равных» – в данном случае, поддержка США, по сути, создает израильским ястребам парниковые условия.  Именно поэтому начинать ближневосточное урегулирование надо с того, чтобы эти парниковые условия у них забрать. Но сложно представить, чтобы США на это пошли.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300, и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    В новой Конституции Казахстана Токаеву предусмотрели преемника

    В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию. Об этом было заявлено на заседании комиссии по конституционной реформе, которую инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Нынешний основной закон республики был принят сразу после распада СССР. Как изменит органы власти Казахстана новая Конституция и к каким переменам в управлении страной она приведет? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

