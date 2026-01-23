  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    23 января 2026, 01:58 • Новости дня

    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    22 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    Комментарии (31)
    22 января 2026, 10:54 • Новости дня
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В массированном ударе по целям на Украине в ночь на 20 января заметили новые типы российских ракет и переоборудованные мишени для ПВО, сообщают американские СМИ.

    В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

    Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

    По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

    Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

    Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

    Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

    При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

    Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

    Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

    В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

    Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

    Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

    Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

    Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

    Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

    Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

    Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    Комментарии (21)
    22 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время своего выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский был вынужден завершить разговор по просьбе журналистов, которые указали на нехватку времени.

    Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».

    Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 21:53 • Новости дня
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на публичные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.

    Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».

    Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.

    Комментарии (7)
    22 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждаемый на форуме в Давосе план по Гренландии предусматривает усиление военного присутствия США, но без передачи острова под американский контроль, сообщает Axios.

    Американский президент Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили на форуме в Давосе рамочное соглашение по Гренландии, сообщает Axios.

    По данным издания, проект предусматривает уважение суверенитета Дании над островом, несмотря на прежние заявления Трампа о намерении добиться передачи Гренландии под контроль США.

    В ходе выступления в Давосе Трамп подчеркнул, что США «нужна» Гренландия, однако пообещал не применять силу для достижения своих целей и призвал к немедленному началу переговоров. Позже он заявил, что на встрече с Рютте стороны «сформировали основу будущей сделки» по Гренландии и всему Арктическому региону.

    Трамп также объявил об отказе от планов введения пошлин против восьми европейских стран, выступивших против его претензий на Гренландию, отметив, что после достижения соглашения «кризис вокруг Гренландии будет исчерпан».

    По словам источников, предложение Рютте не предусматривает передачу суверенитета над Гренландией США, а подразумевает обновление соглашения о военном сотрудничестве от 1951 года, расширение безопасности острова и активизацию работы НАТО в Арктике. В пакет также вошли пункты по противодействию российскому и китайскому влиянию, а также размещению системы «Golden Dome».

    Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «по мере согласования деталей все стороны опубликуют их», а Трамп «надеется на успешное завершение переговоров».

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    Дональд Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с Марком Рютте.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 11:45 • Новости дня
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие солисты киевского театра могут лишиться работы из-за участия в зарубежных постановках знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

    Руководство Национальной оперы Украины намерено расторгнуть контракты с ключевыми артистами балета Натальей Мацак и Сергеем Кривоконем, передает ТАСС. Причиной стало их выступление в «Лебедином озере» Петра Чайковского во время заграничных гастролей.

    В украинском министерстве культуры заявили, что танцовщики проигнорировали запрет на русский репертуар.

    «Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт [России]. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», – приводит издание ответ ведомства.

    Сейчас в отношении солистов готовятся соответствующие кадровые решения.

    Сама Мацак ранее выступала против отмены классических произведений, отмечая необходимость уважать мировое культурное наследие для общения с миром на одном языке.

    Курс на вытеснение русского языка и культуры проводится на Украине с 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобные запреты продолжением киевского психоза.

    Ранее сообщалось, что украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро».

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 08:55 • Новости дня
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

    Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

    Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве
    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве
    @ LAURENT GILLIERON/POO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в ответ на обвинения в «диктаторстве», что такие политики иногда необходимы у власти.

    Трамп, выступая перед бизнес-лидерами в Давосе, заявил, что получил отличные отзывы на свою речь на Всемирном экономическом форуме, но отметил, что иногда ему говорят, что он «ужасный диктатор», передает РИА «Новости».

    Президент США добавил, что подобные люди иногда нужны.

    «Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле», – сказал политик.

    Напомним, в феврале 2025 года Трамп называл главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 11:20 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    @ MICHAEL BUHOLZER/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    В швейцарском Давосе Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в кортежe с новой тяжело бронированной лимузинной версией Cadillac Escalade.

    Президент США Дональд Трамп после прибытия в Давос пересел в тяжело бронированный Cadillac Escalade в лимузинной конфигурации, который, по оценке наблюдателей, стал новым элементом парка президентских машин, пишет The War Zone.

    Накануне борт VC-25A Air Force One был вынужден вернуться в Вашингтон «out of an abundance of caution» из-за «незначительной электрической неисправности», после чего Трамп и сопровождающие лица долетели до Цюриха на самолете C-32A. Далее его доставил вертолет корпуса морской пехоты VH-60N Marine One, а в Давосе ждал кортеж как минимум с двумя Escalade и несколькими Chevy Suburban.

    По фотографиям из Давоса видно, что новые Escalade получили массивную бронезащиту, особенно в районе лобового стекла и дверей. На крыше размещен комплекс антенн, в том числе у передней части над местом водителя. Такая насыщенность оборудованием связана с необходимостью обеспечивать защищенную связь с машиной связи Белого дома, известной под позывным Roadrunner. Иные характеристики нового лимузина остаются засекреченными, но авторы предполагают наличие скрытых защитных и технических систем.

    Неясно, пользовался ли Трамп подобной машиной раньше: на доступных за последние месяцы снимках кортежей таких Escalade не замечали.

    Ранее Секретная служба регулярно перевозила президентов и вице-президентов на усиленно бронированных Chevy Suburban, в том числе во время прошлых поездок в Давос. С начала 2000-х эти внедорожники все активнее чередуются с более заметными лимузинами, прозванными Beast, которые внешне напоминают удлиненные седаны Cadillac, но построены на модифицированной рамной базе грузовика. Ведомство уже сообщало, что в последнем поколении Beast использованы внутренние решения из линейки Escalade.

    Авторы материала отмечают, что Escalade и Suburban долгие годы делят общую платформу, а Секретная служба давно использует бронированные Suburban нынешнего поколения, аналогичного увиденному в Давосе Escalade. Неясно, являются ли новые машины по сути теми же бронированными Suburban с «эскалейдовским» обликом или же это полноценные Escalade, доработанные по тем же стандартам. При этом сегодняшнее поколение Escalade уже выпускается более полудесятка лет, поэтому создание совершенно новой лимузинной конфигурации на базе еще более старой версии выглядит сомнительным.

    Chevy Suburban давно стал основным служебным внедорожником Секретной службы и многих других ведомств США, а концерн GM параллельно разработал заводскую бронированную версию для Госдепартамента. В марте прошлого года директор Секретной службы Шон Карран встретился с руководством GM для обсуждения перспектив следующего поколения бронированных внедорожников. Тогда же на предприятии показали изображение нового Escalade с гербами администрации президента США, указывающее на его президентский статус.

    Как сообщало агентство Reuters, в тот же период GM получила от Министерства внутренней безопасности и Секретной службы контракт на разработку следующего поколения президентского лимузина. Представитель ведомства заявлял, что до конкретных цифр и сроков еще далеко и что инженеры и специалисты по безопасности годами создают основу для этих высокотехнологичных машин. Текущая версия Beast впервые вышла на публику в 2018 году во время визита Трампа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а срок службы таких лимузинов обычно составляет около восьми лет.

    Секретная служба подчеркивает, что должна постоянно обновлять автопарк из-за растущих угроз, включая риск атаки с применением коммерческих беспилотников. В прошлом году ведомство заявляло, что борьба с новыми угрозами требует постоянного поиска инноваций и улучшений в парке бронированных машин сопровождения. Если Трамп начнет чаще пользоваться Escalade Секретной службы, эксперты ожидают появления новых подробностей об этих автомобилях.

    Напомним, во время саммита в Анкоридже Путин принял приглашение Трампа вместе проехаться в его автомобиле. Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин. Источник среди организаторов встречи сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После резких угроз союзникам Дональд Трамп заявил о «рамках будущей сделки» по Гренландии и всей Арктике, временно приглушив напряжение в НАТО, что в Давосе расценили, как ловушку для альянса, пишет Sky News. По данным издания, остудить напор Трампа помогла дипломатическая стратегия генсека НАТО Рютте, граничащая с лестью.

    Американский лидер отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников и заявил о достижении взаимопонимания по вопросу Гренландии, передает Sky News.

    Изменение позиции произошло после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе.

    В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По его словам, если это решение будет реализовано, оно станет отличным для США и всех стран альянса.

    Британское издание отмечает, что дипломатическая стратегия Рютте, граничащая с лестью, принесла плоды. Ранее генсек НАТО даже называл Трампа «папочкой», что явно понравилось американскому президенту. Однако аналитики предупреждают, что этот успех лишь временно отсрочил кризис в отношениях между Вашингтоном и Европой.

    Независимо от того, будет ли заключена сделка или нет, готовность Дональда Трампа публично унижать и запугивать традиционных союзников должна стать серьезным тревожным сигналом. В лучшем случае, им просто дали еще немного времени. Показная позиция Дональда Трампа по Гренландии выдает презрение к НАТО, а это значит, что этот кризис для альянса далек от завершения, несмотря на его внезапную уступку.

    Европейским странам, включая Британию, необходимо срочно наращивать военный потенциал, а не просто обсуждать это. Успешные переговоры Рютте дают союзникам лишь немного времени, чтобы подготовиться к самостоятельной обороне и укрепить НАТО перед лицом внешних угроз.

    Обсуждаемый в Давосе план предусматривает усиление военного присутствия США на острове без передачи контроля Вашингтону.

    Президент США обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира.

    Политики Гренландии выразили недовольство отсутствием своего участия в переговорах после заявлений о предварительной договоренности с НАТО.

    Комментарии (2)
    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

