Хинштейн сообщил о начале строительства третьего блока Курской АЭС-2

Tекст: Вера Басилая

Заливка первого бетона в фундамент третьего энергоблока Курской АЭС-2 официально стартовала в Курчатове, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.

Он отметил, что это событие произошло накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 – вместе с сотрудниками станции был дан старт строительству фундаментной плиты нового энергоблока.

Новые энергоблоки с реакторами ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 станут первыми такого типа в России. Как заявил Хинштейн, они будут отличаться большей мощностью и увеличенным сроком эксплуатации, открывая новую страницу в развитии атомной энергетики региона. После заливки бетона к строительству подключатся специалисты по монтажу оборудования и теплотехники.

Площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров, она разделена на шесть участков бетонирования. В первый этап было залито около 1,9 тыс. куб. метров бетона, процесс занял почти сутки. Всего в плиту войдет более 15 тыс. куб. метров бетона, что должно обеспечить прочную основу будущего энергоблока.

Хинштейн подчеркнул, что впервые со времён СССР здесь снова применён поточный метод строительства промышленных объектов. Перед началом работ был проведён молебен, что, по словам губернатора, стало символичным началом большого проекта. Директор станции Александр Увакин выразил надежду увидеть завершение строительства градирни и установку реактора своими глазами, называя эти объекты символами новой атомной эпохи для региона.

Ранее Росатом изготовил для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.