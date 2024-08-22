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    22 августа 2024, 11:30 • Экономика

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    Новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир?

    В России построят порядка 11 новых атомных электростанций в России до 2042 года. Такое предложение содержится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики.

    Новые малые и большие АЭС планируется возвести в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Якутии. На Чукотке и в Красноярском крае построят по две атомные станции.

    Кроме этих новых 11 АЭС проект предусматривает замену мощностей старых атомных станций. Должны будут введены в строй Кольская АЭС-2, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2.

    Цель – реализовать поручение президента России и достичь к 2045 году долю атомной энергии в 25%. «Новой генсхемой предусмотрено сооружение 28 гигаватт новой атомной электрогенерации к 2042 году. Реализовав столь амбициозную задачу, мы сможем обеспечить регионы страны чистой энергией на десятилетия вперед и создать базу для уверенного экономического роста», – заявил генеральный директор «Росатома».

    «Росатом» ранее критиковали, что он продвигал свои проекты в основном за рубежом – в Турции, Китае, Бангладеш, Индии, Египте, Белоруссии и так далее, что некоторые проекты имеют сомнительную экономику, например, в Белоруссии и Турции, при этом в России новых атомных проектов практически не было. И тут «Росатом» заявляет, что построит 11 новых атомных станций. Это выглядит как разворот на внутренний рынок. Это позитивно скажется на имидже компании», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    С другой стороны, теперь компанию критикуют за то, что чем больше она будет строить новых атомных электростанций в России, тем больше она будет лоббировать рост тарифов из-за высоких затрат на проекты, то есть создание новых мощностей может провоцировать рост тарифов, отмечает эксперт.

    «Поэтому важно, чтобы цель была не просто понастроить новые АЭС, а просчитать экономику новых проектов и построить там, где будет экономически эффективней построить именно АЭС, а не обычную ТЭС на угле или газе», – считает эксперт ФНЭБ.

    Что касается спроса, то он будет расти на 1-2% в год. Такой рост обеспечит рост промышленности и повышения стандартов жизни населения, которые потребляют все больше электроэнергии, поэтому нужны дополнительные мощности генерации, отмечает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Гаджетов становится все больше, использование кондиционеров летом – все чаще. Плюс любые электростанции нужно строить заново после 45 лет эксплуатации, добавляет эксперт.

    На юге отмечается дефицит электрических мощностей из-за постоянного роста спроса. «Существуют перетоки населения. И одним из самых быстрорастущих регионов является Южный федеральный округ. Народ переезжает жить в Ставропольский, Краснодарский край, Крым, Ростовскую область, где население растет в разы», – говорит Анпилогов. Туристы в летний сезон тоже требуют больше комфорта, кондиционеров и парков развлечений с иллюминацией.

    «В Крыму в свое время от идеи строительства АЭС отказались, потому что это сейсмоопасный регион, решили не рисковать и сделать энергомост с Кубани, и развивать атомную электростанцию в Ростове, чтобы были дополнительные мощности», – говорит эксперт.

    «Рост Москвы и Московского региона тоже требует создание дополнительных мощностей. Смоленская и Курская области – это удобные регионы для того, чтобы расположить там объекты атомной генерации»,

    – объясняет Анпилогов.

    Рост потребления электроэнергии обеспечивает растущая промышленность – обрабатывающая и военная. «ВПК в последние годы является драйвером развития российской экономики, и его рост не остановится моментально даже когда закончится вооруженный конфликт на Украине. ВПК продолжит работать дальше и на пополнение запасов, и на экспорт, так как у России есть шанс модернизировать и свою армию, и предоставить образцы вооружения, опробованные в современных боевых действиях, на экспорт. Спрос на вооружение дает мультипликативный эффект на металлы и другие отрасли, где нужна энергия. Поэтому новые АЭС появятся в промышленных регионах страны, потребляющих много энергии, например, в Челябинской области», – говорит Юшков.

    В Якутии и на Чукотке население мизерное и потребляет мало энергии, но есть ряд крупных промышленных объектов, и под эти промышленные объекты и будут вводиться АЭС малой мощности, добавляет эксперт. Баимская плавучая АЭС будет построена, например, для работы Баимского ГОКа (горно-обогатительного комбината) на Чукотке.

    Какие реакторы будут строиться и ставиться на новые атомные электростанции?

    «В этом проекте впервые поставят реакторы ВВЭР-тои на Курской АЭС, которые придут на замену реакторам ВВЭР-1200 третьего поколения. ВВЭР-тои – это уже поколение три плюс, переходное к четвертому, пока экспериментальному, поколению. ВВЭР-тои не только имеет большую мощность, но и более технологичный, безопасный и эффективный с точки зрения КПД», – говорит Анпилогов.

    Для удаленных регионов, продолжает эксперт, где меньше потребление и выгоднее ставить реакторы меньшей мощности, будут использовать реакторы ВВЭР-С. Эти реакторы впервые апробируют на Кольской АЭС.

    И третий тип реакторов – это БН-1200. Это реактор на быстрых нейтронах. В качестве топлива для него используется отработанное ядерное топливо – плутоний, который получается на обычных реакторах. Смесь этого плутония с ураном дает МОКС-топливо для работы БН-1200,

    рассказывает Анпилогов.

    После того как новые реакторы ВВЭР-тои и ВВЭР-С будут построены на Курской и Кольской станциях, «Росатом», вероятно, презентует их на международном рынке. Небольшие по мощности реакторы могут предлагаться островным или небольшим государствам, к примеру. «Сначала компания делает референтные атомные станции с новыми реакторами в России, на которых показывает все ее преимущества и особенности, и только потом предлагает на экспорт. Например, ВВЭР-1200 третьего поколения были апробированы на Нововоронежской АЭС», – объясняет Анпилогов.

    «Имея глобального мирового лидера в атомной отрасли в лице «Росатома», логично развивать почти безуглеродную энергетику. У России есть уникальная особенность в энергетической сфере – еще в советское время по различным причинам была заложена энергетическая база, использующая не имеющие выбросов диоксида углерода АЭС и гидроэлектростанции. Оба этих вида энергетических установок имеют серьезное преимущество по сравнению с солнечными и ветряными электростанциями – они работают непрерывно и позволяют регулировать выдаваемую мощность, сглаживая пики потребления. При этом не требуются аккумуляторные станции для запасания энергии, чье производство само по себе весьма энергозатратно не столько из-за сложности, сколько из-за необходимости переработки и утилизации. Атомные станции питают в том числе один самых энергозатратных видов промышленности – металлургию», – отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    Германия, которая отказалась от атомной энергии под давлением климатических активистов, теперь закупает недостающую энергию во Франции, которая остается мировым лидером по доле общей выработки в энергобалансе – свыше 70%, заключает Севостьянов.

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    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир? Подробности

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