Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

Tекст: Ольга Самофалова

Балтийские операторы систем передачи электроэнергии официально уведомили Россию и Белоруссию о том, что не будут продлевать совместное соглашение о параллельной работе энергосистем, подписанное в 2001 году, и о том, что выйдет из кольца БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года. Речь идет об энергетическом кольце БРЭЛЛ по первым буквам пяти стран: Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва.

Уже с 9 февраля 2025 года энергосети Латвии, Литвы и Эстонии начнут действовать синхронно с континентальными европейскими сетями.

«Сегодняшнее уведомление знаменует собой окончание ключевого этапа синхронизации. Теперь точно известно, когда мы разорвем последние энергетические связи с Россией. Мы не импортируем российскую электроэнергию уже более двух лет, а через шесть месяцев мы не только отключимся от российских и белорусских сетей, но и демонтируем последние оставшиеся линии электропередачи», – заявил генеральный директор Litgrid (литовский оператор системы передачи электроэнергии) Рокас Масюлис.

Что энергетическое кольцо БРЭЛЛ дает Прибалтике? Перетоки более дешевой электроэнергии из Белоруссии и Центральной России в самые пики потребления, когда собственной генерации не хватает.

«Балтийские страны делают балансировку за счет перетоков электроэнергии из России и Белоруссии. Они берут из нашей страны дешевую электроэнергию в пики потребления, а в другие периоды отдают обратно, и по итогам условно суток получается, что никто ничего ни у кого не брал. Такая услуга должна оплачиваться, причем дорого, но в энергокольце БРЭЛЛ такая услуга оказывается, по сути, бесплатно.

Не случайно Прибалтика годами говорит о выходе из БРЭЛЛ, но до сих пор так и не вышла из этого энергокольца, даже после 2022 года. Им выгодно существовать в рамках этой энергосистемы»,

– говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Энергетическое кольцо БРЭЛЛ было создано в советское время для помощи прибалтийским странам. Вся инфраструктура создавалась также на средства СССР, а после распада Союза прибалты продолжали пользоваться этой инфраструктурой и услугами России и Белоруссии по перетокам.

Выход из БРЭЛЛ – это политическое решение ЕС для разрыва отношений с Россией. Но это политическое решение создаст экономические проблемы самим прибалтам, говорит Юшков.

«Для России выход Прибалтики из энергокольца проблем не создаст. Мы, в отличие от прибалтийских стран, за счет энергокольца свою систему не балансируем: у нас достаточно своих энергообъектов, которые позволяют нормально функционировать. И мы ничего практически не зарабатываем на этих перетоках, поэтому ничего не потеряем», – говорит Игорь Юшков.

«Доля поставок российской электроэнергии в потреблении Прибалтики составляла всего около 10%. Например, в 2021 году Россия экспортировала около 4 ТВт·ч электроэнергии в этот регион, что составляло значительную часть ее европейского экспорта. Однако потеря этого рынка не критична для России. Страна сможет перенаправить поставки на другие рынки, минимизировав финансовые потери, ведь этот объем составляет небольшую часть от общей генерации около 1000 ТВт·ч в год», – отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Новые рынки появляются. Например, в 2023 году в разы вырос экспорт российской электроэнергии в Казахстан, который нуждается в дополнительных источниках электроэнергии в пиковые часы потребления.

Возникает вопрос: почему Россия хотя бы после 2022 года сама не вышла из БРЭЛЛ? Вероятно, она не делала этого, во-первых, чтобы подготовить Калининградскую область и обеспечить ее полностью собственной генерацией. Правда, в регионе уже давно введены новые генерирующие мощности, которые позволяют долгое время обходиться без «перетока» электроэнергии из БРЭЛЛ и обеспечить энергией регион при любых режимах работы, даже при выводе оборудования электростанций в ремонт. Вторая причина, по которой, возможно, Россия не вышла из БРЭЛЛ раньше – ради Белоруссии, для которой эта ситуация все-таки болезненная, хоть и не критичная.

«Для Белоруссии потеря рынка Прибалтики более значительна, так как БелАЭС изначально строилась с учетом экспорта электроэнергии в этот регион. Например, в 2020 году Белоруссия экспортировала около 3 ТВт·ч электроэнергии, значительная часть которой предназначалась для Прибалтики. Закрытие этого рынка потребует переориентации на другие рынки или снизит производство на АЭС, что вызовет финансовые убытки», – отмечает Кабаков.

Литва, Латвия и Эстония от собственного выхода из энергокольца пострадают сильней всего. Литва в 2023 году смогла обеспечивать за счет собственной генерации только 46,6% внутреннего потребления в электроэнергии, Эстония – 57,4%. В Латвии самая лучшая ситуация – там за счет местной генерации удалось покрыть 88% внутреннего потребления. Однако ни одна страна не в состоянии справиться самостоятельно. Именно поэтому план таков: Латвия, Литва и Эстония выключают имеющуюся советскую инфраструктуру, строят новую инфраструктуру и присоединяются к энергосистеме Евросоюза, чтобы покупать электроэнергию у своих европейских братьев.

«Как Прибалтика будет функционировать после выхода из БРЭЛЛ? Думаю, что она рассчитывает во многом на спад энергопотребления, который наблюдается в целом в последнее десятилетие и особенно в последние годы. Тогда есть надежда выехать на собственной генерации плюс на закупке электроэнергии в пиковые периоды потребления через энергомосты в Швецию и Польшу. Другое дело, что шведы и поляки будут брать с них за электроэнергию дороже», – говорит Игорь Юшков.

Скандинавская электроэнергия имеет свою специфику, которая будет создавать сильную головную боль Прибалтике. «Когда погода дождливая или когда зима снежная, то по весне у скандинавов возникает очень много лишней электроэнергии от гидростанций, поэтому цена на нее снижается, и они с радостью готовы продавать ее соседям. Но как только в скандинавских странах возникает жара и засуха, электроэнергия сразу становится в дефиците и очень дорогой, в такое время скандинавы сами вынуждены ее импортировать. В этот период скандинавская энергия будет стоить очень дорого для желающих ее купить», – объясняет Игорь Юшков.

«Уже сейчас цены на электроэнергию находятся на высоком уровне. В Литве они выросли на 50% с 2020 по 2023 год. Ожидается дальнейший рост цен на электроэнергию, который приведет к удорожанию производства и товаров, что вызовет общий рост инфляции.

В Латвии инфляция уже достигла 8% в 2023 году, что на 3% выше среднего по ЕС. Основное подорожание коснется энергоемких отраслей, таких как металлургия, химическая промышленность и транспорт. Экономики Латвии, Литвы и Эстонии могут столкнуться с серьезными проблемами, что увеличит риски рецессии», – говорит Кабаков.

Стоит также учесть финансовые расходы на создание новой инфраструктуры.

Литовский оператор уверяет, что энергосети Балтии уже готовы к синхронизации с европейской энергосистемой «в любой момент, если в этом возникнет необходимость», так как многие необходимые для этого инфраструктурные проекты успешно завершены, а также подготовлено оборудование и программное обеспечение для управления системами.

Однако в реальности достроено далеко не все. Например, важный для безопасности поставок и стабильной работы после синхронизации стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы проект Harmony Link не реализован. Предполагалось построить подводный кабель между Литвой и Польшей протяженностью 330 км и мощностью 700 МВт. Подготовительные работы велись с 2019 года. Однако заявленные подрядчиком предложения по проекту почти в 2,5 раза превысили бюджет в 680 млн. Таких денег не было, поэтому от проекта решили отказаться. Несколько дней назад Литва и Польша договорились проложить энергосоединение между странами, но не по дну моря, а по суше – это более дешевая альтернатива. И проект, конечно, сильно сдвигается по срокам. Тендер по выбору подрядчика планируется объявить только в 2026 году, то есть через год после отключения от БРЭЛЛ, а подключить наземную линию – только к концу 2030 года.

«Проекты синхронизации сетей с континентальной Европой требуют значительных инвестиций. Например, строительство синхронных компенсаторов и соединительных линий в Прибалтике оценивается в 1,2 млрд евро, 75% из которых покрываются финансированием ЕС. Тем не менее бюджеты стран все равно столкнутся с серьезной финансовой нагрузкой», – говорит Кабаков.

В теории европейские страны уверяют, что все готово и весной начнут тестировать синхронизацию с европейской энергосистемой. В теории звучит все легко и просто. Однако на практике эти процессы могут оказаться не такими легкими и простыми. Что будет, если при тесте по синхронизации с европейской системой что-то пойдет не так? К кому Прибалтика обратится за помощью, чтобы не остаться без света?

«Возможны технические сложности при синхронизации с европейскими сетями, такие как несоответствие оборудования и программного обеспечения, перебои в электроснабжении.

В случае значительных проблем Прибалтика может временно обратиться за помощью к России для предотвращения энергетического кризиса»,

– не исключает Кабаков.

А политическая нестабильность из-за роста цен и возможное ухудшение экономической ситуации в странах Балтии могут вызвать протесты населения и бизнес-сообществ, что усложнит внутреннюю политику стран, добавляет эксперт. В 2023 году в Литве уже были протесты против повышения тарифов на электроэнергию, так что риски имеют под собой серьезные основания.