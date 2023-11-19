Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива

Tекст: Ольга Самофалова

Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой, заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар из крупнейшей в правительственной коалиции партий «Направление - социальная демократия». Потому что словацкие АЭС не могут осуществить переход на альтернативное российскому топливо.

Евросоюз прислушается к мнению Словакии, уверен глава МИД Словакии. Если российское ядерное топливо будет включено в новый пакет санкций, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение, отметил он.

В Словакии действуют две АЭС – «Богунице» на западе республики и «Моховце» в центральной части страны. Станции были построены с участием советских и российских специалистов. АЭС вырабатывают больше половины электроэнергии в Словакии, а поставками топлива занимается «Росатом».

Похожая ситуация и в Венгрии. В прошлый раз, когда вводили 10-й пакет санкций, аналогичную позицию высказала именно Венгрия, которая и отстояла непринятие подобных ограничений. Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики, говорил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Почему одни европейские страны пытаются подобные санкции ввести, а другие, наоборот, во что бы то ни стало не хотят этого допустить?

Исторически тесные связи с Росатомом были у Чехии, Финляндии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В этих странах АЭС были построены еще в советские годы, на которых стоят реакторы первого поколения ВВЭР-440. Так, в Чехии до сих пор работает шесть атомных блоков ВВЭР-440, в Венгрии и Словакии – по четыре блока ВВЭР-440, в Болгарии – два таких энергоблока. И все они на 100% заправляются российским топливом. В Финляндии российское ядерное топливо занимает 36% рынка.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является единственным в мире лицензированным поставщиком ядерного топлива для ВВЭР-440.

По данным Института энергетики и финансов, в последние годы Росатом получал 0,34-0,4 млрд долларов ежегодно от продажи ядерного топлива в страны ЕС, это 40% от его выручки от продажи топлива в целом. На российское ядерное топливо приходилось 25-28% от всего европейского импорта ядерного топлива.

Однако против санкций выступают только Венгрия и теперь Словакия. Почему молчат остальные?

«Это связано с выбором каждый страны в плане развития своей собственной атомной энергетики. Словакия и Венгрия используют реакторы советского и российского дизайна, и там говорили, что в дальнейшем будут использовать этот дизайн. В частности, Венгрия на замену старым реакторам атомной электростанции «Пакш» будет строить новые реакторы ВВЭР-1200. Это самая старая АЭС, поэтому на ней раньше других надо менять реакторы. Но, скорее всего, такой же политики будет придерживаться и Словакия, когда надо будет принимать решения о дальнейшем развитии словацкой атомной энергетики. Решение будет в пользу российского «Росатома», - считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

Однако другие европейские страны решили разорвать отношения с «Росатомом».

Так, Финляндия разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» по политическим причинам. Финляндия пожертвовала экономически выгодным для нее проектом в пользу вступления в НАТО. Так как АЭС не нужна для текущего потребления финнов, и должна была удовлетворить потенциальный спрос в будущем, то отказаться от АЭС не составило труда.

Болгария под давлением американцев еще до начала СВО отказалась от проекта АЭС «Белене», который разрабатывала с российской компанией. Более того, «Росатом» даже успел поставить часть оборудования. Чехия просто исключила «Росатом» из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» на 1,2 ГВт стоимостью 6 млрд евро.

«Пока ЕС будет придерживаться консенсусного подхода в принятии решения, одобрить санкции против атомной отрасли будет сложно. Венгрия и Словакия заблокируют их. Возможно, ограничения будут приниматься на уровне стран, но это ничего не изменит. Финляндия, Болгария и Чехия уже де-факто сворачивают сотрудничество с Россией в этом вопрос, и идут по какому-то своего пути», - говорит Анпилогов.

Однако если от строительства АЭС эти страны смогли отказаться, то вот от российского ядерного топлива – нет. Эта зависимость сохраняется и будет сохраняться вплоть до вывода из эксплуатации атомных реакторов ВВЭР-440. Потому что никто кроме «Росатома» обеспечить их топливом не может.

Американский производитель Westinghouse так и не научился производить топливо для таких советских реакторов.

«На реакторы ВВЭР-1000 в принципе есть альтернатива - это американское топливо. Westinghouse очень трудно и достаточно скандально доводила это топливо на украинских АЭС, в частности были аварии с этим топливом, приходилось потом эти стержни горячими, то есть облученными вынимать, потому что происходило так называемая «козление» или застревание стержней. Поэтому в Европе ядерное топливо продолжает поступать из России. Однако есть давление со стороны бюрократов Евросоюза, чтобы Westinghouse сейчас или в исторической перспективе обеспечивал все эти реакторы российского дизайна альтернативным топливом. Но пока таких поставок нет. Сейчас на американском топливе де-факто работают только украинский реакторы», - отмечает Анпилогов.

Если представить, что ЕС все-таки закрывает доступ российского топлива на европейские АЭС, то это, конечно, ударит по экономикам стран, так как будет означать остановки работа станции раньше срока эксплуатации.

«Что будет происходить потом, можно легко представить, если посмотреть на пример Болгарии, которая отказалась от постройки «Росатомом» АЭС «Белене» еще в 2012 году. Как следствие Болгария их экспортера электроэнергии превратилась в ее импортера», - говорит Анпилогов. Потому что новые мощности по выработке электроэнергии не появились, а старые мощности тепловых электростанций пришлось вывести из эксплуатации, а потребление при этом выросло.

Словакия и Венгрия сейчас не только обеспечивают себя атомной энергией, но еще и экспортируют ее.

«Для Словакии и для Венгрии - это сейчас хорошая статья дохода, они неплохо зарабатывают на экспорте электроэнергии,

например, в ту же Германию, где закрыли атомные электростанции. В Западной Европе в целом есть дефицит именно устойчивых мощностей, которые могут стабильно выдавать электроэнергию. Потому что нестабильных мощностей в виде ветряков и солнечных батарей много, но они крайне непостоянные. Если Венгрия и Словакия будут вынуждены закрыть свои АЭС, то, конечно, они потеряют это преимущество, и превратятся в импортеров электроэнергии. Это удар по их национальным экономикам, поэтому они и возражают против санкций», - объясняет собеседник.

Уход с общеевропейского рыка венгерской и словацкой атомной энергии приведет к дефициту и росту цен.

Венгрия и Словакия не только лишаться стабильного дохода, но им придется покупать для собственных нужд более дорогую электроэнергию с тех же самых ветряков и солнечных батарей.

«Поэтому позиция Венгрии и Словакии по атомной энергетики железобетонная», - говорит эксперт.

Кому выгоден такой расклад? В первую очередь компаниям, которые занимаются «зеленой» энергетикой, и странам, которые нарастили долю ветряков и солнечных панель и не прочь поднять общие цены и подзаработать на экспорте.

«Те, кто сейчас лоббирует эти санкции - это те, кто завтра будет продавать дорогую электроэнергию Словакии и Венгрии. Это та же Германия и Дания, где большое количество зеленых источников. Продавливают сейчас санкции – такие выгодополучатели», - заключает Анпилогов.

Получается, что выгодно убрать атомную энергию с рынка представителям именно «зеленой» энергетики. Хотя с экологической точки зрения атомная энергия – тоже чистая. Однако здесь роль играет бизнес, а экологические причина – просто прикрытие. Атомная энергия просто мешает и сбивает цены.