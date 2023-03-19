Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.

Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Это очень амбициозное заявление.

АЭС с реакторами советского типа ВВЭР-1000 работают на Украине – это Запорожская, Южноукраинская, Хмельницкая АЭС, третий и четвертый блок Ровенской АЭС. Станции с реакторами советского типа ВВЭР-440 работают в европейских странах – Чехии, Словакии, Финляндии и Болгария. Плюс первый и второй реакторы Ровенской АЭС на самой Украине.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является единственным лицензированным поставщиком ядерного топлива для ВВЭР-440, и его некем заменить. Никто больше не умеет производить такое топливо. Однако Украина заявляет о своих планах не только окончательно «очистить» от российской «заразы» собственные украинские атомные стации, но и помочь это сделать европейским АЭС.

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Стоит сразу сказать, что сборку и фабрикацию тепловыделяющих сборок (ТВС) будет делать не Украина, а американская компания Westinghouse. Это главная скрипка. И само ядерное топливо будет производиться не на Украине, а на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Украинская сторона будет делать только решетки, хвостовики и головки, то есть не самое главные элементы тепловыделяющих сборок. То есть Украина будет выступать как субподрядчик и как дешевая сырьевая база для американцев.

Зачем Westinghouse помогает Украине? На самом деле, не помогает, а использует Украину как подопытную крысу для развития собственных технологий, так как американская компания сильно отстала от Росатома. «Роль Украины ограничится добычей природного урана на территории Кировоградской области или города Желтые Воды. Украина фактически ничем не будет отличаться, например, от африканской Намибии, которая добывает уран и продает его по себестоимости. Westinghouse – коммерческая компания, которая не заинтересована в том, чтобы делиться сверхприбылью», – говорит Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

Однако планы американской компании Westinghouse завоевать европейский рынок советских атомных реакторов тоже выглядит крайне амбициозно.

Чем занимался Westinghouse на Украине последние десять лет?

«Американцы методом проб и ошибок, которые приводили к аварийным ситуациям и остановкам реакторов, добивались совместимости своего топлива с реакторами советской постройки ВВЭР-1000. На это у них ушло порядка 10 лет. Теперь Westinghouse вместе с Украиной пытаются зайти на еще один рынок.

До сих пор они производили ТВС только для ВВЭР-1000, а теперь хотят делать топливо для реакторов ВВЭР-440. Это реакторы первого поколения, так называемого фукусимского типа», – говорит Анпилогов.

И это еще более опасная игра, которую затеяли американцы при поддержке Украины. «Американское топливо для советских реакторов – контрафактное. Потому что официальная документация и для ВВЭР-1000, и для ВВЭР-440, необходимая для изготовления тепловыделяющих сборок (ТВС), никогда не передавалась владельцам реакторов. У них есть только эксплуатационная документация, но не конструкторская. Поэтому попытки изготовить ТВС основываются на неполной информации о тех сложных физических и химических процессах, которые происходят в активной зоне реактора», – говорит Анпилогов.

При использовании в реакторе чужого топлива Росатом снимает свои гарантии безопасности, и все риски ложатся на самого владельца станции. «В украинских реакторах, где используется смешанное топливо, либо чисто американское топливо, отсутствует сопровождение и надзор со стороны Росатома вплоть до снятия гарантий по системам прогнозирования и выгорания в активной зоне. А это очень важно. Когда выгорание активной зоны идет неравномерно, то могут быть аварийные ситуации. И такие инциденты происходили с топливом «Вестингауз». И устраняла эти аварии уже украинская сторона – Энергоатом», – говорит Анпилогов.

Вторая опасность заключается в том, что реакторы первого поколения лишены так называемой гермооболочки. «Единственным барьером между активной зоной и окружающей средой в советских реакторах первого поколения (в Чехии, Словакии, Болгарии, Финляндии, первый и второй блок Ровенской АЭС на Украине) является сам по себе корпус реактора. В реакторах второго поколения ВВЭР-1000 есть гермооболочка, то есть второй контур безопасности. Это сверхпрочный бетон, который выдерживает падение легкомоторного самолета», – говорит Анпилогов.

«Если что-то происходит в реакторе первого поколения, и он теряет свою герметичность, как это было на Фукусиме, то радиоактивная грязь сразу вылетает в окружающую среду. А в реакторах второго поколения она остается внутри гермооболочки. Украина с американцами пытается сделать ТВС для очень старых реакторов первого поколения с минимальными системами безопасности и с отсутствием гермооболочки. То есть они играют с огнем»,

– объясняет эксперт.

Украина может закрыть глаза на безопасность, а вот европейцы боятся аварий на атомных станциях больше. Первым полигоном для испытание американского топлива были, на самом деле, чешские реакторы. Однако Чехия вовремя остановилась, и отказалась продолжать эксперименты. Только тогда американцы пришли на Украину, где спустя десять лет практически половину реакторов перевели на свое топливо. К счастью, непоправимой аварии пока не случилось. Однако риски растут.

«Учитывая желание уйти от топлива Росатома, я не исключаю, что национальные регуляторы Чехии, Словакии, Болгарии, Финляндии могут пойти на авантюру и станут закупать американско-украинское контрафактное топливо», – не исключает Анпилогов.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что сделать это будет не так просто, как кажется на первый взгляд, или как хочет представить Украина. Во-первых, мощности шведского завода ограничены. «Но главная проблема даже не в этом, а в том, что это топливо не сертифицировано в странах, где работают реакторы советского дизайна. И только на прохождение процедуры сертификации потребуются годы», – говорит Кондратьев.

Технологический процесс по замене топлива тоже сложный и долгий. Сразу заменить полностью одно топливо другим нельзя. Сначала придется загрузить пробную партию в реакторы, посмотреть, как новое топливо себя ведет. Потом долю американского топлива придется очень медленно и постепенно увеличивать. Украина до сих пор покупает российское ядерное топливо, и не смогла перейти полостью на американское топливо.

«На Украине этот процесс занял годы, а в европейских странах, скорее всего, будет длиться еще дольше. Потому что европейские регуляторы относятся более строго, чем украинцы, к процессу замены топлива из-за угрозы безопасности», – объясняет Кондратьев. Поэтому он уверен, что в текущих условиях

топливо Росатома для реакторов советского типа в ЕС незаменимо на длительное время – 10-15 лет. А там уже смысла менять топливо вообще не будет, потому что срок службы советских реакторов подойдет к концу.

Поэтому советские АЭС в Восточной Европе вплоть до вывода их из эксплуатации по старости, скорее всего, будут работать на топливе Росатома, считает эксперт. Если европейцы откажутся его покупать, то эти АЭС будут вынуждены просто закрыться. «Это означает полномасштабный энергетический кризис как минимум для нескольких стран, а как максимум для целого региона Восточной Европы», – предупреждает Кондратьев. И это прекрасно понимают в ЕС, поэтому российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете.