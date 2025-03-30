Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Потерпевшие по делу Иванова поддержали иски на 4,1 млрд рублей
Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали иски в 4,1 млрд рублей против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова в Мосгорсуде.
Они требуют возмещения ущерба, нанесенного в результате деятельности подсудимых, передает РИА «Новости».
Официальные представители потерпевших, в том числе Агентство по страхованию вкладов, заявили о своих требованиях, которые составляют более 205 млн рублей от ГУОВ и около 3,9 млрд рублей от АСВ. Процесс в отношении Иванова и Филатова начался в начале прошлой недели в Мосгорсуде. Подсудимые отрицают все обвинения и настаивают на своей невиновности.
Согласно заявлению прокурора, общий ущерб составляет более 4,1 млрд рублей. Представители обвинения настаивают на проведении судебных заседаний в закрытом режиме, чтобы защитить материалы дела от огласки в СМИ и среди публики. Потерпевшие утверждают, что Иванов и Филатов причастны к преступлениям, связанным с растратой и легализацией денежных средств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову.
Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.