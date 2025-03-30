Потерпевшие по делу Иванова поддержали иски на 4,1 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Они требуют возмещения ущерба, нанесенного в результате деятельности подсудимых, передает РИА «Новости».

Официальные представители потерпевших, в том числе Агентство по страхованию вкладов, заявили о своих требованиях, которые составляют более 205 млн рублей от ГУОВ и около 3,9 млрд рублей от АСВ. Процесс в отношении Иванова и Филатова начался в начале прошлой недели в Мосгорсуде. Подсудимые отрицают все обвинения и настаивают на своей невиновности.

Согласно заявлению прокурора, общий ущерб составляет более 4,1 млрд рублей. Представители обвинения настаивают на проведении судебных заседаний в закрытом режиме, чтобы защитить материалы дела от огласки в СМИ и среди публики. Потерпевшие утверждают, что Иванов и Филатов причастны к преступлениям, связанным с растратой и легализацией денежных средств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову.

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.