Мишустин передал Лукашенко пожелания Путина на полях «Иннопрома»

Мишустин на «Иннопроме» провел переговоры с премьером Белоруссии

Tекст: Мария Иванова

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург глава правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, передает ТАСС.

Российский политик обратился к коллеге на площадке форума «Иннопром»: «Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично».

Мишустин также поздравил белорусского премьера с национальным праздником – Днем независимости, который прошел 3 июля. Стороны встречаются уже второй раз за последние дни. Накануне выставки главы правительств подробно обсудили двустороннюю повестку, сформированную лидерами двух государств.

По словам Мишустина, в этом году на выставочных стендах широко представлена продукция совместных предприятий России и Белоруссии. Шестнадцатый форум «Иннопром» продлится в уральской столице до 9 июля. Страной-партнером мероприятия выступает Республика Индонезия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжившемся общении президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского лидера на Валдае.

Позже Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко по вопросам стратегической стабильности и нарастающего давления западных соседей на Минск.