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Мишустин передал Лукашенко пожелания Путина на полях «Иннопрома»
Мишустин на «Иннопроме» провел переговоры с премьером Белоруссии
На Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге российский премьер Михаил Мишустин попросил коллегу из Белоруссии передать Александру Лукашенко наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.
В ходе рабочей поездки в Екатеринбург глава правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, передает ТАСС.
Российский политик обратился к коллеге на площадке форума «Иннопром»: «Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично».
Мишустин также поздравил белорусского премьера с национальным праздником – Днем независимости, который прошел 3 июля. Стороны встречаются уже второй раз за последние дни. Накануне выставки главы правительств подробно обсудили двустороннюю повестку, сформированную лидерами двух государств.
По словам Мишустина, в этом году на выставочных стендах широко представлена продукция совместных предприятий России и Белоруссии. Шестнадцатый форум «Иннопром» продлится в уральской столице до 9 июля. Страной-партнером мероприятия выступает Республика Индонезия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжившемся общении президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского лидера на Валдае.
Позже Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко по вопросам стратегической стабильности и нарастающего давления западных соседей на Минск.