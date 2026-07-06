Грузия отказалась продавать Китаю долю в Анаклийском порту

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По ее словам, «терминалы будут сдаваться в аренду иностранным партнерам и компаниям по принципу «лендлорда».

«Принято очень важное решение – государство будет основным владельцем морской и портовой инфраструктуры, самостоятельно обеспечивая развитие и управление», – заявила министр.

По словам Мариам Квривишвили, этот порт сыграет важнейшее значение в развитии «Срединного коридора» между Европой и Азией, поэтому Грузии важно сохранить в проекте «ключевую роль».

В течение шести лет правительство вложит в строительство порта, автомагистралей и железных дорог 7 млрд долларов, сообщила министр.

Первое судно в порт, где глубина должна быть 20 метров, должно войти в 2029 году. Сейчас идут работы по углублению дна, их проводит бельгийская компания Jan De Nu.

Ранее Запад упрекал Грузию в том, что она передала права на Анаклиа Китаю.

В последнее время вырос интерес к порту со стороны соседей Грузии по Южному Кавказу, стран Центральной Азии и Персидского залива.