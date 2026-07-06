Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Грузия отказалась продавать Китаю долю в Анаклийском порту
Государство будет владеть 100% строящегося на Черном море самого глубоководного порта – Анаклийского, заявила на пресс-конференции министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «терминалы будут сдаваться в аренду иностранным партнерам и компаниям по принципу «лендлорда».
«Принято очень важное решение – государство будет основным владельцем морской и портовой инфраструктуры, самостоятельно обеспечивая развитие и управление», – заявила министр.
По словам Мариам Квривишвили, этот порт сыграет важнейшее значение в развитии «Срединного коридора» между Европой и Азией, поэтому Грузии важно сохранить в проекте «ключевую роль».
В течение шести лет правительство вложит в строительство порта, автомагистралей и железных дорог 7 млрд долларов, сообщила министр.
Первое судно в порт, где глубина должна быть 20 метров, должно войти в 2029 году. Сейчас идут работы по углублению дна, их проводит бельгийская компания Jan De Nu.
Ранее Запад упрекал Грузию в том, что она передала права на Анаклиа Китаю.
В последнее время вырос интерес к порту со стороны соседей Грузии по Южному Кавказу, стран Центральной Азии и Персидского залива.