Мощное землетрясение сотрясло побережье филиппинского острова Минданао

Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

«Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», – напомнил он.

«Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

«Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп.

Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.