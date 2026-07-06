Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
В НЦ «Россия» прошла серия лекций «Исследуем Россию»
На просветительской лекции в Национальном центре «Россия» партнер образовательных проектов, проректор Мурманского арктического университета, автор канала «Как учат у них» кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко рассказал, что формирование территории страны связано с последовательными историческими выборами, а не случайностью.
В Национальном центре «Россия» завершился цикл просветительских встреч проекта «Исследуем Россию», говортся в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко прочитал лекцию о том, как исторически формировались границы самого большого в мире государства.
«У исторических закономерностей всегда есть причины. Кто-то что-то решает не просто так. Поэтому если вы хотите что-то понять в истории, то ищите именно причину», – объяснил эксперт.
По словам географа, движение предков на восток диктовалось необходимостью получения ресурсной базы, а выход к морям требовался для развития торговли. Остановка расширения территорий на рубеже так называемой Русской Америки произошла исключительно из-за естественных логистических и географических пределов.
Масштабная выставка «Уроки географии», в рамках которой проходили лекции и мастер-классы, работает до девятого июля. Вход на образовательные мероприятия остается бесплатным по предварительной регистрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в рамках проекта «Исследуем Россию» музейный педагог Константин Андреев провел лекцию о способах изучения родной страны.
Накануне открытия выставки «Уроки географии» генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин обсудил историю продвижения русских исследователей к Тихому океану.