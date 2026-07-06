Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.3 комментария
Обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти дал изобличающие показания
Фигурант уголовного дела о расправе над 12-летней школьницей в Ленинградской области рассказал о деталях преступления и показал места сокрытия улик, сообщил Следственный комитет.
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки, дал изобличающие показания, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«С участием обвиняемого проведены следственные действия, в ходе которых последним даны изобличающие его вину показания, сообщено о местонахождении сокрытых следов совершенного преступления», – пояснили в СК.
Следователи также осмотрели автомобиль, на котором фигурант находился в момент совершения преступления.
Сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства и причины трагедии. Известно, что 2 июля школьница ушла за лисичками из садового товарищества в Тосненском районе и пропала. Позже ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи обнаружили тело пропавшей школьницы в лесополосе Тосненского района. Вскоре полицейские задержали 42-летнего подозреваемого в Гатчинском районе.
Подозреваемый оказался известным местным жителем, он входил в правление местного садового товарищества.