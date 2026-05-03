В НЦ «Россия» раскрыли секреты настоящих первооткрывателей
Гости Национального центра «Россия» на лекции «Как стать первооткрывателем» узнали, как превратить обычную дорогу до школы в увлекательный исторический маршрут и начать большое путешествие с изучения собственной семьи.
Встреча прошла в рамках проекта «Исследуем Россию» на выставке «Уроки географии». Лекцию провел руководитель молодежного клуба РГО «МИГ» и музейный педагог Константин Андреев.
«У людей, которые только вступают во взрослую жизнь, есть дефицит понимания пространства. Очень важно знать страну не только в маршруте от школы до дома, но и в ситуациях, когда мы выезжаем за пределы города, района, своего федерального округа. Чем больше мы показываем, что может современный молодой человек увидеть в стране, тем больше будет его мобильность и креативность», – сказал Константин Андреев.
По словам эксперта, попробовать себя в роли исследователя может каждый. Для этого достаточно внимательнее смотреть по сторонам и задавать вопросы. Спикер отметил, что многие молодые люди остаются домоседами, из-за чего теряют конкурентоспособность и мало знают о возможностях страны.
Участникам рассказали о методе медленного погружения, который включает изучение малых городов и деревень через наблюдение и общение с местными жителями. Андреев подчеркнул, что старт исследовательского пути часто начинается с погружения в прошлое своей семьи. В финале встречи эксперт ответил на вопросы о будущих экспедициях и способах преодоления страхов в путешествиях.