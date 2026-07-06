УЗГА представил на «Иннопроме-2026» новый двигатель ВК-800

УЗГА представил ВК-800 и УТС-800 на стенде Свердловской области

Tекст: Мария Иванова

Уральский завод гражданской авиации, входящий в Союз машиностроителей России, презентовал новый российский двигатель ВК-800 на Международной промышленно-инновационной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Официальный представитель предприятия Екатерина Згировская заявила: «Новый российский двигатель ВК-800 разработки и производства Уральского завода гражданской авиации презентуют на международной промышленно-инновационной выставке «Иннопром-2026»».

По ее словам, продукция АО «УЗГА» размещена на объединенном стенде Свердловской области. Помимо нового турбовинтового двигателя предприятие демонстрирует макет учебно-тренировочного самолета УТС-800, который в скором времени должен приступить к летным испытаниям с модификацией двигателя ВК-800СП.

Згировская отметила, что накануне открытия «Иннопрома-2026» начался очередной важный этап проекта: специалисты УЗГА при участии представителей Авиарегистра России и ГосНИИ ГА приступили к длительным сертификационным испытаниям двигателя ВК-800. В течение 150 часов агрегат проверяют на максимальных режимах работы на специальном стенде, оценивая надежность, безотказность, работоспособность и стабильность систем в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

Представитель компании подчеркнула, что внедрение российских двигателей линейки ВК-800СП, СМ, С1 имеет большое значение для развития малой авиации в России. Она указала, что это шаг к технологическому суверенитету, к повышению транспортной доступности отдаленных регионов, а также гарантия стабильных поставок, качественного ремонта и высокой эксплуатационной безопасности для эксплуатантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты УЗГА совместно с СибНИИА завершили наземные частотные испытания учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП.

Представитель УЗГА на выставке World Defense Show – 2026 заявил о завершении подготовки двигателя ВК-800СП для установки на самолет УТС-800 и начале пусконаладочных работ перед первым полетом.

Новый турбовинтовой двигатель ВК-800, предназначенный для самолетов ЛМС «Байкал», УТС-800, «Освей» и АЛ-410, начал испытания и совершил первый полет в составе ЛМС «Байкал» в декабре 2025 года.