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    5 июля 2026, 15:01 • В мире

    Япония сливается с Индией в симбиозе из-за Китая

    Япония сливается с Индией в симбиозе из-за Китая
    @ Sondeep Shankar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Десятки торговых и промышленных соглашений подписаны на уходящей неделе между Токио и Нью-Дели. Заявляется, что две страны намерены объединить «масштабы Индии с качеством Японии». В чем именно интерес этих ключевых держав Азии - и почему Китай воспринимает эти соглашения настороженно?

    Любители индийских фильмов знают, как часто мелькает в них тема неожиданного нахождения братьев, сестер и других родственников. И вот сейчас этой участи не избежал и индийский премьер-министр Нарендра Моди – он обрел свою младшую сестру. Именно так глава индийского кабмина назвал свою японскую визави Санаи Такаичи, которая прибыла к нему в гости на ежегодный японо-индийский саммит. И госпожа Такаичи подтвердила факт родства – по крайней мере, профессионального.

    «В наших предыдущих переговорах мы обещали работать вместе, как брат и сестра», – заявила она. Обещание родственники сдержали. По словам Нарендры Моди, за последний год между представителями стран уже было заключено около 120 деловых соглашений, которые привлекут в Индию 10 млрд долларов японских инвестиций. А в ближайшие 10 лет глава кабмина ожидает еще 62 млрд инвестиционных долларов и удвоение числа японских компаний, работающих в Индии.

    Нынешняя встреча новообретенных родственников оказалась крайне продуктивной. По итогам саммита было подписано огромное количество торгово-экономических соглашений – энергетических, оборонных, по созданию искусственного интеллекта, развитию квантовых и биотехнологий, производству полупроводников, фармацевтике и т.п. Фактически речь идет об частичном симбиозе.

    «Объединив масштабы Индии с качеством Японии, мы будем работать над тем, чтобы предоставлять миру доступные, надежные и передовые решения в области здравоохранения», – заявил премьер Моди. Точно так же он намерен сочетать «японские технологии точного искусственного интеллекта обучения и индийские возможности в области софта» для скачка в развитии ИИ.

    Стремление к симбиозу объясняется просто – Япония и Индия оказались нужны друг другу. И с каждым годом эта нужда возрастает.

    Так, японцам нужно выстраивать региональную систему коллективной безопасности для сдерживания Китая. Индия не готова с Пекином воевать (как в теории готова та же Австралия, куда Санаи Такаичи наведалась в мае), однако Нью-Дели готов подключаться к форматам, которые должны обеспечить свободу навигации в регионе. Ну и совместное противостояние китайским попыткам аннексировать острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях (что фактически означает переход этих акваторий под китайский контроль).

    В итоговой декларации братско-сестринского саммита стороны признают совместимость своих региональных стратегий. У Японии это стратегия свободной и открытой Индо-Пацифики (предполагающей свободу навигации и торговли в регионе), у Индии – Индо-Тихоокеанская инициатива (которая предполагает многосторонний формат сотрудничества по ключевым вопросам, включая безопасность, экологию и прочие).

    «Премьер-министры двух стран выразили серьезную озабоченность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Они вновь подтвердили свою решительную оппозицию любым односторонним действиям, которые ставят под угрозу безопасность, а также свободу судоходства и полетов, и попыткам изменить статус-кво силой или принуждением. Они выразили серьезную озабоченность по поводу растущей милитаризации спорных территорий», – говорится в этом документе.

    Милитаризации, которую Вашингтон, как выясняется, остановить не может.

    «Обе страны стремятся к большей стабильности и безопасности в мире, где Соединенные Штаты ведут себя крайне непредсказуемо, а Китай проявляет все большую агрессивность»,

    пишет The New York Times.

    Также Японии нужны индийские ресурсы и рынок. «Для Такаичи более тесное сотрудничество с Индией является противовесом ухудшающимся отношениям с Китаем, который на этой неделе еще больше ужесточил контроль над экспортом в Японию», – пишет издание Blomberg.

    В последних числах июня китайский «черный список» были добавлены десятки японских компаний, которым запрещена продажа китайских товаров двойного назначения. «Вышеуказанные меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными», – говорится в заявлении китайского МИД.

    А проблема для Японии в том, что, по некоторым оценкам, на территории Китая добывается 70% всех мировых редкоземельных металлов, ну и также перерабатывается 90% всей мировой их добычи. А без редкоземов японцы не могут производить электронику и военную технику. Поэтому Такаичи нужна от Нарендры Моди политическая и ресурсная поддержка.

    «Наши страны сталкиваются с одинаковыми проблемами, в том числе с превращением экономики в оружие и нерыночными практиками, поэтому создание устойчивых цепочек поставок критически важных товаров имеет первостепенное значение», – говорит Такаичи. По ее словам,

    «в условиях нестабильной международной обстановки построение таких взаимодополняющих отношений сотрудничества приобретает все большее значение».

    Как и для Индии. Страна обладает третьими по величине запасами редкоземов в мире, однако у нее нет достаточных мощностей по переработке всех этих богатств. Мощностей, которые могут дать японские технологии. Важные не только в области добычи и переработки минералов.

    «Необходимо серьезно изучить новые горизонты: они предоставляют Индии ценную возможность перенять японские технологические ноу-хау и передовые методы в области полупроводников, искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем, электроники, металлургии, сварки и судостроения, включая использование тяжелых гидравлических прессов», – говорит бывший индийский посол в Японии Суджан Чиной.

    Ну и, конечно,

    Индия заинтересована в японских военных технологиях.

    Недавно Санаи Такаичи отменила ограничения на продажу японского оружия за рубеж и не исключено, что Токио готов будет именно что передавать технологии (индийцы заинтересованы именно в импорте технологий, чтобы самим все производить).

    В Пекине, конечно же, настороженно отнеслись к итогам встречи. «Такое сотрудничество не должно быть направлено против каких-либо третьих стран или наносить ущерб интересам каких-либо третьих стран, и уж тем более не должно использоваться в качестве предлога для сплочения замкнутых группировок и разжигания розни и конфронтации», – говорится в заявлении китайского МИД.

    Однако Индия ничего и не создает. Нью-Дели не собирается ни воевать, ни конфликтовать с Китаем. Индийские власти лишь усиливают за счет сотрудничества с Японией свои возможности для того, чтобы выстраивать с Пекином равноправные и взаимоуважительные отношения. Не по-братски, а по-деловому.

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