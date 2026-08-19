Новак назвал главный структурный сдвиг в экономике России

Новак заявил о переходе экономики России на внутреннее инвестирование

Tекст: Вера Басилая

По словам Новака, главным структурным изменением в российской экономике стал переход к финансированию инвестиций преимущественно за счет внутренних ресурсов. Он отметил, что этот процесс позволяет успешно замещать внешние источники, передает РИА «Новости».

Вице-премьер уточнил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций возросла до 7%. При этом объем бюджетных вложений снизился до 15,4%. Он также добавил, что государственные компании продолжают играть значительную роль: пять крупнейших из них обеспечивают более 15% всех инвестиций, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Ранее Новак отметил рекордный рост доли дружественных стран во внешней торговле до 84%.

Президент Владимир Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал в России более чем на 40% за пять лет.