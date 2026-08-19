Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?6 комментариев
Новак назвал главный структурный сдвиг в экономике России
Новак заявил о переходе экономики России на внутреннее инвестирование
Российская экономика переживает масштабный структурный сдвиг, переходя от внешнего финансирования к активному использованию внутренних источников для инвестиций, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, главным структурным изменением в российской экономике стал переход к финансированию инвестиций преимущественно за счет внутренних ресурсов. Он отметил, что этот процесс позволяет успешно замещать внешние источники, передает РИА «Новости».
Вице-премьер уточнил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций возросла до 7%. При этом объем бюджетных вложений снизился до 15,4%. Он также добавил, что государственные компании продолжают играть значительную роль: пять крупнейших из них обеспечивают более 15% всех инвестиций, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.
Ранее Новак отметил рекордный рост доли дружественных стран во внешней торговле до 84%.
Президент Владимир Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал в России более чем на 40% за пять лет.