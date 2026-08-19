Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?4 комментария
Новак сообщил о рекордной доле дружественных стран во внешней торговле
Переориентация российской экономики привела к существенному росту расчетов в национальных валютах, превысившему показатель в 80%,заявил вице-премьер Александр Новак.
«Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости».
По итогам прошлого года и первого полугодия текущего доля таких государств в общем объеме достигла 84%. Вице-премьер также отметил продолжающийся рост использования национальных валют во внешнеторговых операциях. Сейчас этот показатель составляет 89%, при этом доля рубля увеличилась до 56%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о рекордной доле поставок в дружественные государства.
Президент Владимир Путин сообщил о росте объема российского несырьевого экспорта на 9%.
Вице-премьер Александр Новак отметил уверенное увеличение поставок отечественной нефти на китайский рынок.