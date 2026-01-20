Мишустин сообщил о рекордном экспорте в дружественные страны

Мишустин сообщил о рекордной доле экспорта России в дружественные страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности заявил о рекордной доле поставок в дружественные страны – 86%, передает ТАСС



Он отметил, что этим был превышен ориентир, установленный президентом, и выделил значительный прирост экспорта в Китай, Белоруссию, Индию и Казахстан.

Мишустин подчеркнул, что ключевой задачей России остается увеличение несырьевого неэнергетического экспорта на 67% к 2030 году за счет расширения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. Премьер добавил, что к этому сроку на дружественные страны должно приходиться не менее 80% всего экспорта.

Также Мишустин сообщил, что доля национальных валют во внешнеторговом товарообороте России за 10 месяцев 2025 года достигла 85%. Более половины расчетных операций проходят в рублях, что значительно превышает ранее поставленную цель в 70%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве акцентировал внимание на выполнении долгосрочной декларации об экономическом развитии Союза.

До этого глава правительства на заседании Совета глав правительств ШОС спрогнозировал рост доли участников организации в мировом ВВП до 35%.

Кроме того, Россия и Китай по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств договорились о запуске экспериментального проекта совместной сельскохозяйственной зоны.



