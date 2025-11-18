Мишустин спрогнозировал рост доли ШОС в мировом ВВП

Мишустин: Доля ШОС в глобальном ВВП вырастет до 35%

Tекст: Вера Басилая

Доля участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в мировом валовом внутреннем продукте в 2024 году может достичь 35%, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС, подчеркнув, что по итогам текущего года этот показатель существенно возрастет и уже сейчас составляет треть от всего мирового ВВП.

Мишустин отметил, что экспорт государств-участников ШОС в 2024 году достиг примерно пятой части мирового объема. По его словам, страны организации активизировали экономическое сотрудничество, что позволило так значительно укрепить их позиции как в мировой экономике, так и во внешней торговле. Глава правительства подчеркнул роль ШОС как одного из ключевых игроков на мировой арене.

Премьер также сделал акцент на потенциале организации, заявив, что ее география охватывает «практически всю Евразию», и этот потенциал необходимо использовать максимально эффективно для повышения уровня жизни граждан. Мишустин напомнил, что в год председательства России в Совете глав правительств ШОС основной акцент был сделан на развитие торгово-экономических, инвестиционных и финансовых связей.

Кроме того, премьер-министр выделил важность построения справедливой и устойчивой модели развития энергетики для членов ШОС.

«Важно выстраивать справедливую и устойчивую модель развития энергетики, отвечающую принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства», – указал глава правительства России.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил о необходимости сотрудничества с Россией в рамках ШОС.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин отметил, что принципы ШОС привлекают внимание многих стран, в особенности из Глобального Юга.