Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
Генсек ШОС заявил о желании многих стран присоединиться к организации
Генсек ШОС Чжан Мин заявил о желании многих стран присоединиться к организации
Принципы ШОС привлекают внимание многих стран, особенно из Глобального Юга, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на полях саммита БРИКС.
По словам Чжан Мин, основные принципы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывают значительное влияние на международной арене, что привлекает внимание множества стран. Он заявил, что интерес к организации растет, но работы по расширению членства пока не ведутся. По его словам, ШОС не ставит перед собой цель намеренно увеличивать число участников, однако в последние годы число членов организации увеличилось, передает РИА «Новости».
Чжан Мин подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки ШОС демонстрирует особую привлекательность благодаря своим основным принципам и «Шанхайскому духу». Это становится причиной того, что многие страны, особенно из Глобального Юга, стремятся присоединиться к организации, чтобы преследовать общие интересы и цели. Он отметил, что представители СМИ часто задают ему вопросы о расширении организации, что свидетельствует о высоком интересе к ШОС.
ШОС была основана в 2001 году, и на данный момент в ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года к ним официально присоединилась Белоруссия. Среди стран-наблюдателей ШОС находятся Афганистан и Монголия, а партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что на июльском саммите в Астане президент России Владимир Путин заявил о значении ШОС и БРИКС как основы нового миропорядка.
Мишустин также заявил, что Россия смогла бы перевести торговлю на Глобальный Юг даже без санкций Запада, подчеркивая стратегическое значение этого региона для российской экономики.