Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время заседания межправсовета ЕАЭС в столице России Михаил Мишустин заявил о необходимости сверки часов по реализации утвержденной государствами декларации о развитии экономических процессов до 2030 года и далее, вплоть до 2045 года, передает РИА «Новости».

Мероприятие проходит в Москве, его первой частью стало обсуждение в узком составе, после чего планируется переход к расширенному формату. В центре внимания оказались вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, функционирования внутреннего рынка Союза, а также развитие сотрудничества в энергетике, промышленности и сфере сельского хозяйства.

В текущем 2025 году председательство в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, осуществляет Белоруссия. Данное заседание стало 45 с начала работы Союза с 2015 года и четвертым в нынешнем году. Предыдущая встреча прошла в Минске 30 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что механизм функционирования Евразийского экономического союза выгоден и полезен для всех его участников.

В странах ЕАЭС в прошлом году зафиксировали рост ВВП на 4,4%. Взаимная торговля между странами союза выросла почти на 7%.