Путин заявил о выгоде и пользе участия в ЕАЭС
Путин заявил, что двери ЕАЭС всегда открыты
Механизм функционирования Евразийского экономического союза выгоден и полезен для всех его участников, двери ЕАЭС всегда открыты, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.
«На мой взгляд, это выгодно – экономические выгоды дает, больше рынки открывает, создает лучшие условия для кооперации», – заявил Путин.
«На мой взгляд, это выгодно – экономические выгоды дает, больше рынки открывает, создает лучшие условия для кооперации», – заявил Путин.
Глава государства также добавил, что такая интеграция в конечном итоге оказывается полезной для всех сторон.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ.