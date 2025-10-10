На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ
Содружество Независимых Государств укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, при этом почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.
Содружество Независимых Государств укрепилось как авторитетное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА «Новости».
«Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота России с Центральной Азией.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о расширении сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ избегать втягивания в опасные авантюры, угрожающие миру.