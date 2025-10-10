  • Новость часаПекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    10 октября 2025, 11:22 • Новости дня

    Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ

    Путин: СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения

    Tекст: Вера Басилая

    Содружество Независимых Государств укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, при этом почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.

    Содружество Независимых Государств укрепилось как авторитетное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА «Новости».

    «Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота России с Центральной Азией.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о расширении сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ избегать втягивания в опасные авантюры, угрожающие миру.

    9 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры РФ и Центральной Азии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    9 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин связал крушение AZAL с украинским беспилотником

    Путин объяснил крушение самолета AZAL присутствием украинских беспилотников в небе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Россия в день крушения самолета AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    «Мы вели сразу три таких (украинских – прим. ВЗГЛЯД) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», – сказал глава государства.

    «Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», – сказал Путин.

    По его словам, две выпущенные ракеты ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

    «Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», – пояснил Путин.

    Он добавил, что самолет, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

    Глава государства выразил искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе и добавил, что в момент трагедии в небе находился украинский беспилотник, что также сыграло роль в происшествии.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    МИД Азербайджана предъявил России претензии по поводу расследования катастрофы самолета AZAL под Актау.

    Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном.

    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    9 октября 2025, 15:52 • Новости дня
    Алиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным

    Алиев выразил уверенность в позитивном отклике обществ Азербайджана и России на встречу с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Душанбе выразил уверенность, что информации, обсужденной между сторонами, будет дана положительная оценка в обществах обеих стран, передает ТАСС.

    Алиев отметил: «Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты». Это заявление прозвучало в ходе переговоров с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением Embraer 190 авиакомпании AZAL.

    Путин отметил, что потребуется время для установления объективных причин произошедшего.

    9 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL
    Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау, об этом сообщил президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Россия выполнит все обязательства по выплате компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», – заявил Путин, подчеркнув готовность оказать поддержку пострадавшим и их семьям.

    Путин также выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.

    «В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», – напомнил российский президент, обращаясь к Алиеву.

    Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них девять граждан России. Всего на борту было 16 россиян.

    Ранее Алиев заявил, что катастрофа с самолетом авиакомпании AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    МИД Азербайджана выдвинул России претензии по расследованию катастрофы самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года.

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау в авиакомпании AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона заявила о готовности дождаться решений международных судов в случае подачи иска Азербайджаном после катастрофы возле Актау.

    9 октября 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе, передает ТАСС.

    Президенты России и Азербайджана пожали руки перед началом переговоров, передает РИА «Новости». Встреча была запланирована заранее и анонсирована накануне.

    В Кремле рассчитывают, что главы России и Азербайджана обсудят текущее состояние двусторонних отношений и проблемные моменты.

    Резиденцию в Душанбе украсили к встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично звонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить вопросы сотрудничества.

    10 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.

    На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    9 октября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака и действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны приняли решение перенести Российско-арабский саммит в Москве, ранее назначенный на 15 октября.

    Центральной темой разговора стала подготовка первого Российско-Арабского саммита, который ранее был запланирован на 15 октября в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа. Путин отметил: «Многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву». В связи с этим, по обоюдному решению, проведение саммита решено перенести на более поздний срок, который будет согласован дополнительно.

    Российская и иракская стороны договорились проинформировать об изменениях через дипломатические каналы правительства всех арабских стран.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.

    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    9 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин пообещал дать объективную оценку крушению самолета AZAL

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе отметил, что потребуется время для установления объективных причин крушения самолета AZAL.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать объективную оценку обстоятельствам крушения самолета AZAL и определить истинные причины происшествия, передает РИА «Новости».

    «Наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины», – сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.

    Путин подчеркнул, что Россия намерена дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, связанных с инцидентом.

    «Будет дана правовая оценка всех должностных лиц. Конечно, словами, связанными с этой трагедией и направленными на моральную поддержку семей, в таких случаях не решить главной проблемы – не вернуть людей, которые ушли из жизни в результате этой трагедии. Но наш долг, повторяю еще раз, мы с вами с самого начала об этом говорили, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину», – подчеркнул Путин

    «Это требует определенного времени для того, чтобы окончательно поставить точку», – добавил президент.

    Кроме того, Путин рассказал Алиеву, что его оперативно информировали о причинах крушения, и за день до встречи он связывался с Москвой, чтобы уточнить наличие новых деталей расследования, сообщает ТАСС.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана объяснил, что катастрофу с самолетом AZAL не рассматривают как преднамеренное нападение. Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло России претензии по расследованию катастрофы под Актау.

    Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов по иску Азербайджана.

    10 октября 2025, 09:33 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин начал свою работу на заседании Совета глав государств СНГ, он прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Владимир Путин начал свою работу на саммите глав стран СНГ, передает ТАСС. Президент России прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    На площади перед дворцом был выставлен почетный караул и подняты флаги стран – участниц встречи. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а затем прошла традиционная церемония фотографирования всех участников саммита.

    Через несколько минут после прибытия Путина должно начаться заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.

    Выступая в Душанбе, президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.

    9 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России строить электростанции в Центральной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказывать помощь странам Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также участвовать в реализации других энергетических проектов, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

    Путин подчеркнул, что Москва уже участвует в модернизации крупнейших гидроузлов региона, многие из которых были построены еще в советское время. По его словам, Россия и государства Центральной Азии углубляют партнерство не только в сфере добычи и торговли традиционными углеводородами, но и в строительстве атомных электростанций с применением современных российских технологий и внедрении возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.

    «При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Российский лидер сообщил, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг отметки более 45 млрд долларов.

    9 октября 2025, 17:12 • Новости дня
    Алиев отметил хорошую динамику товарооборота с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительной динамике в отношениях между Россией и Азербайджаном, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе Алиев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается не только в торгово-экономической сфере, но и по другим направлениям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «В этом году отношения успешно развивались, в том числе в товарообороте, как вы уже говорили, в развитии товарооборота хорошая динамика, также по всем другим направлениям – нигде не было никакого замедления и никакого отката», – отметил глава Азербайджана.

    Он также отметил, что утвержденные лидерами «дорожные карты» реализуются эффективно, а недавно прошедшая российско-азербайджанская межправкомиссия позволила подробно обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая не только экономику, но и другие сферы взаимодействия.

    Ранее Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.

    В четверг президент России и Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    9 октября 2025, 16:07 • Новости дня
    Путин на встрече с Рахмоном обсудил украинское урегулирование

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Душанбе подробно описал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону текущий ход урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин проинформировал президента Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе работы по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС. Встреча лидеров состоялась в Душанбе, где также обсуждались итоги переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, прошедших 15 августа в Анкоридже.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Обсуждался украинский вопрос. Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами, и проинформировали об итогах главного контакта, который был между нашими президентами, президентами России и США, в Анкоридже».

    Рахмон в свою очередь выразил заинтересованность в стабильности в регионе и поддержал усилия по мирному урегулированию. Подробные детали переговоров не раскрываются, однако стороны отметили важность продолжения взаимодействия по вопросам безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.


    9 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал Россию одним из ведущих инвесторов в Центральной Азии

    Путин: Российские инвестиции в Центральную Азию составляют 20 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

    По его словам, совокупный объем российских вложений в регион превысил 20 млрд долларов, однако этого недостаточно. «Тоже, думается, маловато», – подчеркнул президент, говоря о масштабах инвестиций, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Душанбе подробно описал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону текущий ход урегулирования ситуации на Украине.

    В четверг министр финансов Антон Силуанов сообщил, что со стороны американских компаний фиксируется интерес к инвестициям в российскую экономику.

    9 октября 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время личной встречи уделили особое внимание вопросам безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Центральной Азии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, одним из ключевых вопросов стала ситуация в Афганистане. «Прежде всего, наш президент и президент Таджикистана обсуждали ситуацию в Афганистане – понятно, Афганистан граничит с Таджикистаном», – заявил Ушаков в беседе с Первым каналом, передает ТАСС.

    Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, учитывая план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, который касается сектора Газа.

    Ранее в ходе визита президента России Владимира Путина в Душанбе РФ и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, включая договоры по развитию трудовой миграции. Кроме того, президенты России и Таджикистана приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы

    «Сама мысль о победах русского оружия, российского государства претит нынешней киевской власти», – так эксперты комментируют требование украинского Института национальной памяти провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью о Бородинской битве. В чем заключается значение этого сражения Отечественной войны 1812 года и почему в Киеве стремятся вычеркнуть и эту страницу истории? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

