Лукашенко призвал избежать втягивания стран СНГ в опасные для мира авантюры

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ заявил о важности обеспечения безопасности и сохранения мира на пространстве содружества, передает БелТА.

«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», – заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что современные угрозы касаются всех, а противодействие терроризму, укрепление границ и борьба с транснациональной преступностью уже стали частью национальной безопасности каждого государства СНГ, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Президент Белоруссии подчеркнул, что обширная повестка заседания подтверждает актуальность вызовов. Он также отметил, что страны Евразии сегодня выступают свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов, которые, по его мнению, представляют собой необходимый этап для укрепления глобальной роли региона.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о расширении сотрудничества государств СНГ в экономике и безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность выживания страны в условиях мирового передела.