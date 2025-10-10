Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.10 комментариев
Лукашенко призвал избежать втягивания стран СНГ в опасные для мира авантюры
Обеспечение безопасности и предотвращение вовлечения стран Содружества в опасные авантюры должны оставаться приоритетом для СНГ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ заявил о важности обеспечения безопасности и сохранения мира на пространстве содружества, передает БелТА.
«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», – заявил Лукашенко.
Лукашенко заявил, что современные угрозы касаются всех, а противодействие терроризму, укрепление границ и борьба с транснациональной преступностью уже стали частью национальной безопасности каждого государства СНГ, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».
Президент Белоруссии подчеркнул, что обширная повестка заседания подтверждает актуальность вызовов. Он также отметил, что страны Евразии сегодня выступают свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов, которые, по его мнению, представляют собой необходимый этап для укрепления глобальной роли региона.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о расширении сотрудничества государств СНГ в экономике и безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность выживания страны в условиях мирового передела.