Лукашенко заявил о необходимости выжить при глобальном переделе мира

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил о необходимости выжить в условиях передела мира, передает БелТА.

По его словам, в современных условиях Белоруссии некуда деваться и ей нужно сосредоточиться на собственном выживании.

«Возвращаться к полешукам (коренное население Полесья – прим. ВЗГЛЯД) – в лаптях ходить, [как в прошлые времена], – не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», – добавил Лукашенко.

Ранее, 30 сентября, Лукашенко уже говорил о сражении за передел мира на встрече с делегациями стран СНГ и Евразийского межправительственного совета. По его мнению, существующие вызовы требуют активных действий со стороны Белоруссии.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» обозначил принципы полицентричного мира.