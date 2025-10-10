Рахмон заявил о расширении сотрудничества в экономике и безопасности СНГ

Tекст: Вера Басилая

Заявления президента Таджикистана Рахмона прозвучали в ходе открытия заседания Совета глав государств СНГ, передает ТАСС.

Рахмон отметил, что год председательства его страны прошел под знаком расширения экономического, транспортного и цифрового взаимодействия между странами содружества.

По его словам, была проведена комплексная работа в тесном сотрудничестве с государствами-участниками и исполкомом СНГ. Особое внимание уделялось совершенствованию деятельности организации, расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции.

В сфере безопасности, как отметил Рахмон, СНГ в 2025 году сосредоточило внимание на укреплении сотрудничества, особенно в вопросах борьбы с рисками и угрозами. Он выразил уверенность, что совместными усилиями будут найдены решения для укрепления потенциала содружества.

Эмомали Рахмон поприветствовал участников саммита, отметив, что Таджикистан всегда рад гостям и партнерам, с которыми его страну объединяют общие интересы и стремление к развитию сотрудничества. Он пожелал участникам продуктивной работы и конструктивных решений, передает РИА «Новости».

После вступительной речи глава республики попросил представителей прессы покинуть зал, чтобы переговоры продолжились в закрытом формате.

Ранее президент России Владимир Путин начал работу на совете глав государств СНГ в Душанбе во Дворце нации.

Лидеры стран СНГ провели краткую беседу перед началом саммита. В среду Владимир

Напомним, Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.