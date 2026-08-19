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Мадьяр заявил о скором возобновлении полноценной работы АЭС «Пакш»
Мадьяр заявил о возобновлении полноценной работы АЭС «Пакш»
Венгерская атомная электростанция «Пакш» готовится выйти на проектную мощность уже 27 или 28 августа, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в видеообращении.
«Ожидается, что АЭС «Пакш» начнет работать на полную мощность в 2000 МВт в четверг или пятницу на следующей неделе», – приводит РИА «Новости» слова Мадьяра в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По его словам, правительственные меры позволили поднять уровень Дуная в районе станции на 15 сантиметров.
Днем ранее Мадьяр сообщал, что власти решили возвести плотину возле электростанции и затопить две баржи для повышения уровня воды в реке.
С вечера понедельника на объекте запустили вторую турбину из восьми. Пока станция вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за рекордного обмеления Дуная станция работала на минимальной мощности. Премьер Венгрии 16 августа предупредил о новом снижении мощности АЭС «Пакш». Отец Виктора Орбана предложил камни для строительства венгерской плотины.
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