Мадьяр заявил о скором возобновлении полноценной работы АЭС «Пакш»

Мадьяр заявил о возобновлении полноценной работы АЭС «Пакш»

Tекст: Катерина Туманова

«Ожидается, что АЭС «Пакш» начнет работать на полную мощность в 2000 МВт в четверг или пятницу на следующей неделе», – приводит РИА «Новости» слова Мадьяра в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, правительственные меры позволили поднять уровень Дуная в районе станции на 15 сантиметров.

Днем ранее Мадьяр сообщал, что власти решили возвести плотину возле электростанции и затопить две баржи для повышения уровня воды в реке.

С вечера понедельника на объекте запустили вторую турбину из восьми. Пока станция вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за рекордного обмеления Дуная станция работала на минимальной мощности. Премьер Венгрии 16 августа предупредил о новом снижении мощности АЭС «Пакш». Отец Виктора Орбана предложил камни для строительства венгерской плотины.