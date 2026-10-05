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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня

    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    Результаты
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Япония задумалась о введении новых санкций против России

    «Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России

    Япония задумалась о введении новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».

    Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».

    В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

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    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

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    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    2 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о развитии региона и стоящих перед ним задачах.

    Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.

    «В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».

    Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.

    Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».

    Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.

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    2 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»

    Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин положительно оценил результаты прошедших в Челябинской области учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.

    Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.

    Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

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    4 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил Космические войска с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.

    Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

    В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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