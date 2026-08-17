Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Отец Виктора Орбана Дезе предложил камни для строительства венгерской плотины
Отец бывшего премьер-министра Венгрии Дезе Орбан выразил готовность предоставить строительные материалы для возведения гидротехнического сооружения на реке Дунай вблизи атомной электростанции.
Глава венгерского кабмина Петер Мадьяр заявил об инициативе Дезе Орбана, передает РИА «Новости». Бизнесмен намерен пожертвовать камни из собственной каменоломни ради возведения объекта около АЭС «Пакш».
«Мы получили письмо от Дезе Орбана... Он предложил для Пакша большое количество камней. Просто скажу: камень не будет новой индульгенцией», – написал политик в социальных сетях.
Ранее власти страны приняли решение создать искусственную преграду рядом с атомной станцией. Для повышения уровня воды в русле Дуная планируется затопить две баржи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил об угрозе отключения турбин АЭС «Пакш» на фоне критического падения уровня воды в Дунае. Политик усомнился в выданном для АЭС «Пакш-2» экологическом разрешении.
В начале августа глава правительства подтвердил решение об остановке станции из-за затяжной жары.