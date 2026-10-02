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    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    23 комментария
    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня

    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

    Комментарии (3)
    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

    Комментарии (16)
    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    1 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Очередная просьба украинского министра финансов Сергея Марченко о выделении дополнительных 69 млрд евро вызвала резкое недовольство среди чиновников Евросоюза, сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

    «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», – заявил неназванный европейский дипломат изданию Le Monde, передает ТАСС.

    По его словам, подобные инициативы встречают сопротивление, поскольку Германия и ряд других стран настаивают на сокращении долгосрочного бюджета объединения.

    Ожидается, что потребности Киева обсудят в октябре на встрече министров финансов или заседании Европейского совета. Чиновники подчеркивают, что украинские власти еще не освоили 15 млрд евро из предыдущего транша. Кроме того, для получения новых средств государству необходимо провести ряд антикоррупционных реформ.

    На этом фоне в повестку может вернуться вопрос об использовании замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила направить на нужды Украины 20 млрд евро из европейского займа, изначально предназначенного для перевооружения Европы.

    Ранее Еврокомиссия допустила возможность досрочного предоставления Украине части предусмотренных на 2027 год средств.

    По данным американских СМИ, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    1 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    FT: Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Производство стали в странах Европейского союза сократилось до исторических минимумов на фоне высоких цен на энергоносители, американских пошлин и давления со стороны Китая.

    Объемы экспорта европейской стали также упали примерно на 20%, пишет Financial Times.

    Глава ассоциации производителей стали (EUROFER) Аксель Эггерт заявил, что Европа является «единственным крупным регионом, где происходит сокращение сталелитейных мощностей».

    Он добавил, что отрасль не сможет вернуться к показателям 2015 года, когда объем производства составлял около 155 млн тонн, отмечает ТАСС.

    По данным EUROFER, в первой половине 2026 года экспорт в США упал на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введения американских тарифов в 50%. Экспорт в Турцию, Индию и Китай снизился на 18%. Общее производство необработанной стали в Евросоюзе в 2025 году уменьшилось на 3%, составив 126 млн тонн.

    Глава ArcelorMittal Europe Steel Герт Ван Пулворде отметил, что высокие производственные затраты, в том числе экологические стандарты, делают сталь слишком дорогой для покупателей, таких как автопроизводители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС.

    В начале года страны ЕС потеряли 65% экспорта в Россию из-за санкций.

    В прошлом году Евросоюз запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь.

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    1 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Испания призвала страны Евросоюза сплотиться против США из-за цен на лекарства

    Испания предостерегла ЕС от двусторонних сделок с США по лекарствам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный секретарь министерства здравоохранения Испании Хавьер Падилья Бернальдес призвал страны Евросоюза объединить усилия для противостояния давлению США в вопросах ценообразования на лекарственные препараты.

    Падилья Бернальдес отметил, что попытки отдельных европейских государств заключить двусторонние соглашения с Вашингтоном ослабляют позиции Евросоюза. По его словам, главной силой европейского рынка остается большое число потребителей и высокий уровень всеобщего охвата услугами здравоохранения, пишет Politico.

    Власти европейских стран пытаются выработать ответ на политику администрации Дональда Трампа, требующей установления режима наибольшего благоприятствования при ценообразовании на медикаменты. Фармацевтические компании опасаются, что вывод новых препаратов на европейский рынок приведет к снижению цен в США, что ограничит их прибыль в Соединенных Штатах.

    Несмотря на изначальные договоренности 11 стран ЕС действовать сообща, некоторые государства начали самостоятельные переговоры. В частности, Германия обсуждает с американскими чиновниками возможность повышения цен на лекарства в обмен на местные инвестиции, а Франция недавно объявила о новом соглашении с фармацевтическим сектором для обеспечения предсказуемости рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дональд Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на лекарства. Зимой в США запустили платформу TrumpRx для покупки медикаментов со скидкой. В прошлом году американский политик предупредил о скором введении таможенных сборов на фармацевтические товары.

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    1 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

    Глава РАН Красников: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность

    Tекст: Антон Антонов

    Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, а ведущие академические институты активно участвуют в его доработке, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Также высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

    По его словам, специалисты работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели лазером.

    Красников рассказал и о другом направлении – средствах поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, облако которых уничтожает беспилотники противника.

    Глава РАН добавил, что развиваются и классические комплексы противовоздушной обороны, включая «Панцири» и другие российские системы. Он подчеркнул, что в каждом из этих направлений ведущие ученые и институты страны принимают самое активное участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о целой линейке российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

    Новейший лазерный комплекс «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России.

    Ранее российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для противодействия беспилотникам, первые образцы которых успешно прошли испытания.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

    Представитель европейского ведомства подчеркнула, что любое решение по использованию стратегических запасов топлива должно приниматься на уровне МЭА. В случае поступления соответствующей рекомендации агентства Еврокомиссия обеспечит координацию процесса вывода ресурса на рынок, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в ответ на жесткое требование со стороны Соединенных Штатов. Ранее Вашингтон призвал Брюссель срочно начать продажу не менее 120 млн баррелей дизельного топлива, пригрозив в противном случае ввести полный запрет на экспорт американского дизеля в страны Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении американского запрета на экспорт топлива.

    На прошлой неделе СМИ сообщили о планах Вашингтона приостановить экспорт дизеля на 90 дней.

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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЕК скрыла детали контактов с НАТО из-за письма России по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Еврокомиссии Кристиан Виган отказался раскрывать подробности контактов с Североатлантическим альянсом после предупреждения Москвы о ситуации вокруг Калининграда.

    «Как я уже сказал, мы тесно работаем с НАТО в связи с угрозами со стороны России, тесно сотрудничаем с НАТО, однако я не собираюсь раскрывать никаких деталей таких контактов», – заявил Виган на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее российское посольство в Бельгии проинформировало, что Москва предупредила НАТО и бельгийское внешнеполитическое ведомство о рисках эскалации. Действия альянса вблизи Калининградской области значительно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения.

    Российская сторона подчеркнула готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты своих границ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное послание не носит конфронтационного характера. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что напрямую в ЕК подобное письмо не направлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы по Калининграду.

    Российские дипломаты предостерегли Североатлантический альянс от попыток военной блокады данного региона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безусловном обеспечении безопасности этой территории.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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