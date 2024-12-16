В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Задержаны участники нападений банд Басаева и Хаттаба
ФСБ сообщила о задержании участников нападений на военных в Чечне в 1999-2000 годах
В Тверской и Владимирской областях задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, участвовавшие в нападениях на военнослужащих в Чечне в 1999 и 2000 годах, сообщает Следственный комитет.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах, сообщает ТАСС. Официальный представитель СК Светлана Петренко и Центр общественных связей ФСБ подтвердили эту информацию. Задержанные, Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, были арестованы в городах Удомля и Владимир Тверской и Владимирской областей соответственно.
Следствие установило, что Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года на военнослужащих Министерства обороны России в районе станицы Червленная Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов участвовал в нападении 29 февраля 2000 года на военнослужащих 9-й роты псковских десантников в районе села Улус-Керт. В результате этих нападений погибли 99 военнослужащих, а 32 получили ранения.
Задержанным предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. Они были заключены под стражу, следователи продолжают проверять их возможную причастность к другим преступлениям. ФСБ подчеркивает, что мероприятия по розыску участников террористических преступлений прошлых лет, которые избежали уголовной ответственности, не прекращаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ успешно задержала боевиков Басаева спустя 25 лет после совершенных ими преступлений в Чечне. В марте 2024 года ФСБ задержала одного из соучастников нападения на псковских десантников в 2000 году. В июне 2023 года газета сообщала, что один из членов банды Басаева и Хаттаба был приговорен к 20 годам колонии за участие в террористической деятельности.