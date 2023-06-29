Член банды Басаева и Хаттаба приговорен к 20 годам колонии

Суд отправил члена банды Басаева и Хаттаба в колонию строгого режима на 20 лет

Южный окружной военный суд приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба Романа Гакаева к 20 годам колонии строгого режима, он участвовал в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году, где погибли 15 человек.

В сообщении суда говорится, что Гакаеву назначено 20 лет колонии строгого режима по совокупности с приговором Верховного суда Чеченской Республики, передает ТАСС.

Гакаев обвинялся в вооруженном мятеже, нападении вооруженной группой и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным следствия, обвиняемый участвовал в вооруженном нападении на военных войсковой части Минобороны России в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни, в результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.

Ранее в Минеральных Водах задержали экс-участника нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан.

В апреле ФСБ совместно со СК задержали в Карачаево-Черкесии участника нападения банды Басаева на военнослужащих в Чечне Абдуллялима Джумагишиева, ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям.

В ноябре прошлого года ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба, их подозревают в участии во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда погибли свыше 280 военных.