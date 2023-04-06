ФСБ задержала участника нападения банды Басаева в Чечне в 1999 году в КЧР

ФСБ и СК задержали участника нападения банды Басаева на военных в Чечне в 1999 году в Карачаево-Черкессии

ФСБ совместно со Следственным Комитетом задержали в Карачаево-Черкесии участника нападения банды Басаева на военнослужащих в Чечне Абдуллялима Джумагишиева, совершенного 23 года назад, ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, в отношении задержанного в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева собраны неопровержимые доказательства его участия в вооруженном нападении банд Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной в Чеченской Республике. Во время того нападения погибли 15 военнослужащих и 28 человек были ранены, передает ТАСС.

Джумагишиеву предъявили обвинение по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК России и отправили под стражу.

В ФСБ отметили, что розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

Ранее в ноябре ФСБ задержала двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, их подозревают в участии во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда погибли свыше 280 военных.