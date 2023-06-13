В Минводах задержали экс-участника нападения банды Басаева на Дагестан

Экс-участника нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан задержали в Минеральных Водах, сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно информации федерального органа госвласти, розыск всех участников вооруженного нападения формирований Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 продолжается, совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева 1977 года рождения, передает ТАСС.

Так, в аэропорту Минеральные Воды 8 июня он был задержан и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как отметили в СК, Ярбулдыев заключен под стражу, проводится следственная работа по установлению его роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.

На данный момент известно, что в июне-июле 1999 года Ярбулдыев добровольно вступил в состав банды, а позднее с 7 по 24 августа 1999 года в составе бандгруппы численностью не менее 1 тыс. человек принял активное участие в вооруженном мятеже.

В СК заверили, что следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

В апреле ФСБ совместно со СК задержали в Карачаево-Черкесии участника нападения банды Басаева на военнослужащих в Чечне Абдуллялима Джумагишиева, ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям.

В ноябре прошлого года ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба, их подозревают в участии во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда погибли свыше 280 военных.