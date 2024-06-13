Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
ФСБ задержала боевиков Басаева спустя 25 лет после преступлений в Чечне
ФСБ и СК задержали боевиков Басаева спустя 25 лет после преступлений в Чечне
Правоохранители задержали двух боевиков банды Басаева спустя почти 25 лет после нападения на российских военных у станицы Червленная в Чечне, говорится в сообщениях Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета.
Как отметили в ФСБ, в ходе работы следователей была собрана неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области – Муртазали Алимгиреева 1978 года рождения и Алимхана Кадрашова 1969 года рождения, не понесших уголовного наказания. Фигуранты проживали в городах Лянтор и Новый Уренгой соответственно. В настоящее время они доставлены в следственные отделы СК по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передает ТАСС.
Новоуренгойским городским судом ЯНАО и Сургутским городским судом ХМАО они заключены под стражу.
Как отметили в СК, в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. Осенью того же года у станицы Червленной Шелковского района Чечни они совершили вооруженное нападение на российских военнослужащих. В результате массированного обстрела были убиты 15 человек, 28 получили ранения различной степени тяжести, добавили в СК.
Как сообщалось ранее, участник нападения банды Басаева на Буденновск задержан в Москве.