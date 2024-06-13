ФСБ задержала боевиков Басаева спустя 25 лет после преступлений в Чечне

ФСБ и СК задержали боевиков Басаева спустя 25 лет после преступлений в Чечне

Tекст: Максим Попов

Как отметили в ФСБ, в ходе работы следователей была собрана неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области – Муртазали Алимгиреева 1978 года рождения и Алимхана Кадрашова 1969 года рождения, не понесших уголовного наказания. Фигуранты проживали в городах Лянтор и Новый Уренгой соответственно. В настоящее время они доставлены в следственные отделы СК по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передает ТАСС.

Новоуренгойским городским судом ЯНАО и Сургутским городским судом ХМАО они заключены под стражу.



Как отметили в СК, в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. Осенью того же года у станицы Червленной Шелковского района Чечни они совершили вооруженное нападение на российских военнослужащих. В результате массированного обстрела были убиты 15 человек, 28 получили ранения различной степени тяжести, добавили в СК.



Как сообщалось ранее, участник нападения банды Басаева на Буденновск задержан в Москве.









