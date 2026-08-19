Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

Tекст: Катерина Туманова

«В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

«Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.