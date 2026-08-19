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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    19 августа 2026, 05:16 • Новости дня
    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей

    Бакина: Кошелек цифрового рубля можно будет открыть через приложения банков

    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в мобильном приложении крупнейших банков, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», – пояснила Бакина в интервью РИА «Новости».

    На первом этапе кошельки будут доступны в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, который Бакина охарактеризовала как яркий и легко узнаваемый.

    К системно значимым банкам отнесены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ». На рынке платежных услуг значимыми признаны «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

    Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, а затем обязанность распространится на более мелких продавцов. Для платежа покупателю потребуется считать через банковское приложение специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства оплаты и подтвердить операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина заявила о готовности всех системно значимых банков России к работе с цифровым рублем с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о полной готовности России к массовому внедрению цифрового рубля.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    19 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подверг жесткой критике министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета, усомнившись в их компетентности.

    Председатель иранского парламента выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут добиться дополнительных уступок от Тегерана путем давления, передают «Вести». По его мнению, американским министрам не по силам справиться с текущими вызовами.

    «Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили», – заявил Галибаф.

    Незадолго до этого Скотт Бессент анонсировал введение беспрецедентных мер экономического давления на Исламскую Республику.

    В то же время телеканал CNN сообщил об изменении стратегии Вашингтона, который отказался от идеи быстрого сокрушения Ирана в пользу постепенного удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции ради экономического удушения Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления санкционного воздействия.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего усиления экономической блокады Тегерана.

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    19 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ назвало цели запущенных из Ирана ракет

    Минобороны ОАЭ: Целями иранских баллистических ракет были морские суда

    Tекст: Антон Антонов

    Целями двух иранских баллистических ракет были морские суда, однако снаряды упали в воду, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Министерство обороны объявило, что, согласно оценкам, две обнаруженные баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на морское судоходство и упали в море», – говорится в заявлении ведомства, опубликованное в социальной сети X.

    В ведомстве подчеркнули готовность ответить на любые угрозы и решительно противостоять попыткам подорвать безопасность страны или морского судоходства в регионе. Военные заявили, что намерены защищать суверенитет, стабильность и национальные интересы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ.

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    19 августа 2026, 04:00 • Новости дня
    В Иране Хегсета и Бессента назвали «клоунской командой»

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны убрать созданный ими беспорядок

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не сможет добиться от Тегерана новых уступок усилением давления, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф раскритиковал стратегию Вашингтона, рассчитывающего на дополнительные уступки Тегерана, «которых никогда не было в соглашении». Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет не смогут этого добиться.

    «Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    В августе Иран передал Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

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    19 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Associated Press: Трамп угрожал Оману из-за близости Маската к сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, потому что недоволен близостью Маската к сделке с Ираном, сообщает Associated Press.

    «Трамп угрожал Оману, потому что он недоволен тем, что тот близок к сделке с Ираном по проливу», – заявили Associated Press два региональных чиновника.

    AP пишет, что американский лидер находится под давлением, так как ранее обещал ослабить Иран и заключить более выгодную ядерную сделку. Однако Тегеран начал использовать контроль над Ормузским проливом в качестве нового инструмента давления.

    Диалог между Вашингтоном и Тегераном полностью остановился. Период в 60 дней после подписания временного соглашения завершился без продления, и Трамп подтвердил отсутствие планов по возобновлению контактов.

    В настоящее время единственные подтвержденные дискуссии о судоходстве в проливе ведутся между Ираном и Оманом. Тегеран заявляет о завершении работы над совместным заявлением, что вызывает сильное раздражение у президента США, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман договорились о карте морских маршрутов в Ормузском проливе.

    Стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения торговых судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает заключение шестидесятидневного временного соглашения.

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    19 августа 2026, 08:28 • Новости дня
    В Совфеде объяснили недовольство США сделкой Ирана и Омана

    Сенатор Карасин объяснил реакцию США на договоренности Ирана и Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Негативная реакция Вашингтона на возможное соглашение между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу связана с неучастием американской стороны в компромиссе, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал недовольство США готовящейся сделкой между Маскатом и Тегераном, пишут «Известия».

    «Ранее между Ираном и Оманом не было согласия. И вот сейчас они, похоже, движутся в направлении соглашения на уровне двух стран, которые составляют оба берега Ормузского пролива. И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединенных Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», – заявил парламентарий.

    Иран и Оман согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает шестидесятидневное временное соглашение между двумя странами.

    Президент США  пригрозил нанести военные удары по Оману из-за недовольства готовящейся сделкой Маската с Тегераном по управлению судоходством через Ормузский пролив.

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    19 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре впервые с 30 июля поднялась выше 92 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

    К 04.50 мск Brent прибавляла 1,13% и достигала 92,05 доллара за баррель. Позже, к 05.08 мск, рост котировок замедлился, и цена составила 91,9 доллара за баррель, (плюс 0,97%), передает ТАСС.

    Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также демонстрировал рост. К 05:08 мск его стоимость увеличивалась на 1,46%, до 84,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затягивание решения по ситуации в Ормузском проливе порождает неопределенность на рынках.

    Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    В МИД заявили о необходимости свободного прохода через Ормуз

    Борисенко: Россия рассчитывает на свободное судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выразила надежду на сохранение свободного и беспрепятственного движения коммерческих судов в стратегически важном регионе, заявил журналистам замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Ожидается, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без каких-либо ограничений, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко.

    «Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива», – заявил дипломат.

    По словам замминистра, в Москве надеются на возвращение ситуации к нормальному состоянию. Это подразумевает возможность любого коммерческого судоходства через пролив для всех участников без искусственных преград, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армии Ирана запретил американским войскам проход через Ормузский пролив.

    Заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил об исключительном праве Тегерана регулировать движение судов.

    Месяцем ранее власти Ирана отказались открывать маршрут для транзита до полного прекращения американских атак.

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    19 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Иран получил от Украины гарантии прекращения ударов по торговым судам

    Посол Ирана Джалали заявил об обещании Киева прекратить атаки судов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда после инцидента в акватории Каспийского моря, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    По словам Джалали, украинская сторона дала обещание больше не атаковать иранские корабли, передает РИА «Новости».

    «Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится», – сказал дипломат.

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что 25 июля Украина совершила нападение на торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб один член экипажа, еще один моряк получил ранения.

    Ранее Тегеран потребовал от Киева выплаты компенсации за атаку торгового судна в Каспийском море.

    Иранские власти из-за этого инцидента планировали нанести ответные удары по трем целям на украинской территории.

    Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на законную самооборону.

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    19 августа 2026, 18:13 • Новости дня
    Минфин предложил поддержать приграничные регионы России

    Силуанов предложил принять дополнительные меры поддержки приграничья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов выступает за оказание финансовой помощи приграничным территориям, которым приходится нести непредвиденные траты. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства, передает ТАСС.

    Сейчас идет подготовка региональных бюджетов на предстоящие три года. Ведомство продолжит работать с субъектами для обеспечения устойчивости их финансов и выполнения всех обязательств. Кроме того, планируется подготовить меры по ограничению дефицита бюджетов в регионах с высокой долговой нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца правительство направило полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

    Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле руководства страны за ситуацией в этих субъектах. До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей приграничья.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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