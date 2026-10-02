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Коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов
Коалиция Саудовской Аравии перехватила три выпущенные хуситами ракеты
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами.
Саудовское агентство печати сообщило, что ракеты были выпущены движением «Ансар Аллах» в сторону города Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится, передает ТАСС.
В пятницу саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.
В понедельник йеменский парламент объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.
На прошлой неделе Саудовская Аравия сообщила о новых атаках со стороны йеменских мятежников.